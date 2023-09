Chatham nomme Sarah Billingham au poste de directrice générale mondiale des pratiques de gouvernance d'entreprise





Chatham Financial, un leader mondial du conseil et des solutions technologiques de gestion des risques financiers, a le plaisir d'annoncer que Sarah Billingham a rejoint l'entreprise en tant que directrice générale des pratiques de gouvernance d'entreprise. Membre clé de l'équipe de gestion des relations avec les entreprises, elle servira la large gamme d'entreprises clientes du cabinet en Europe.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre des efforts stratégiques visant à développer les activités de Chatham dans la région EMEA et à tirer parti de son succès au service de grandes entreprises mondiales basées aux États-Unis. Aux côtés de ses collègues de l'équipe GRC (gestion de la relation client), Mme Billingham fournira des conseils stratégiques sur les taux d'intérêt, les devises, la couverture des matières premières et la comptabilité associée et les solutions technologiques. Ses fonctions incluent également le repérage des opportunités de croissance, le développement des relations avec les dirigeants et la gestion de certaines relations client existantes.

Sarah Billingham apporte à Chatham une vingtaine d'années d'expérience du conseil, de l'analyse de la gestion des risques et de l'offre de solutions aux entreprises, plus particulièrement en matière de changes. Avant de rejoindre Chatham, Mme Billingham était responsable des ventes spécialisées de devises chez ForexClear, le service de compensation de change de LCH, la chambre de compensation appartenant au London Stock Exchange Group. Elle a également travaillé pour Lumon et NatWest Group.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sarah Billingham au sein de Chatham en cette période passionnante où nous cherchons à étendre davantage nos activités en Europe, a déclaré Jackie Bowie, associée directrice responsable de la zone EMEA chez Chatham Financial. Son expérience en gestion et développement de la relation client et ses réussites antérieures en matière d'atteinte d'objectifs de croissance signifient que Mme Billingham sera un complément idéal pour notre équipe. »

« Je suis très heureuse de rejoindre Chatham pour contribuer à la réalisation de ses plans de croissance stratégique, a déclaré Sarah Billingham. Chatham est un modèle d'excellence en matière de conseil et de technologies de gestion des risques financiers, ayant la réputation de fournir un service exceptionnel. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec les clients de Chatham pour développer et renforcer leurs stratégies de gestion des risques financiers. »

Chatham Financial est la plus importante société indépendante de conseil et de technologies en gestion des risques financiers. Leader des solutions de crédit et d'instruments dérivés, Chatham offre à ses clients un accès à des connaissances approfondies, à des outils innovants, ainsi que l'excellence de son équipe de plus de 600 collaborateurs pour les aider à réduire les risques liés à leur exposition aux taux d'intérêt, aux taux de change et aux matières premières. Fondée en 1991, Chatham sert plus de 3 500 entreprises actives dans un large éventail de secteurs, gère annuellement plus de 1 000 milliards USD de transactions et aide chaque jour les entreprises à maximiser leur valeur sur les marchés des capitaux. Pour plus d'informations, visiter le site Web chathamfinancial.com.

