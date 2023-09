Capital One présente la nouvelle carte Récompenses Intelligentes Mastercard(MD), la seule carte de crédit au Canada qui offre des récompenses pour les paiements versés sur le solde





Cette nouvelle carte honore et affirme l'engagement de Capital One à aider la population canadienne à bien gérer le crédit.

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Capital One Canada, une institution financière renommée qui a aidé plus de 4 millions de personnes au pays à obtenir du crédit, dévoile sa nouvelle carte Récompenses Intelligentes Mastercard, la seule carte de crédit au Canada qui récompense les clientes et clients pour le remboursement de leur solde.

Capital One Canada introduit Récompenses Intelligentes Mastercard, l'unique carte de crédit en son genre au Canada.

Les titulaires de cartes Récompenses Intelligentes peuvent accumuler des points pour chaque dollar versé sur leur solde et les échanger contre des récompenses telles que des cartes-cadeaux et des crédits au compte, sans montant minimum d'échange.

« Bien que nous offrions déjà des produits conçus pour aider les Canadiennes et Canadiens à obtenir du crédit et à bâtir leur dossier de crédit, nous avons constaté le besoin d'une carte hors du commun offrant des récompenses concrètes pour valoriser les bonnes habitudes financières, soutenant ainsi le bien-être financier de notre clientèle dans l'immédiat et, surtout, à long terme », affirme Patrick Ens, président de Capital One Canada. « D'où l'idée de la carte Récompenses Intelligentes Mastercard, une solution aidant la clientèle à gérer avec succès le crédit et à atteindre les objectifs financiers. »

Accumulation de points :

Cette carte permet d'accumuler 5 points par dollar versé sur le solde

Les titulaires peuvent obtenir un nombre illimité de points qui n'expireront jamais

L'appli mobile et les services bancaires en ligne de Capital One permettent de faire le suivi des points accumulés

Échange de points :

Le portail de récompenses des services bancaires en ligne permet aux titulaires d'échanger leurs points contre des crédits au compte (sans montant minimum d'échange) ou contre des cartes-cadeaux de diverses valeurs

Caractéristiques des cartes de Capital One Canada :

Toutes les cartes de crédit de Capital One Canada, y compris la carte Récompenses Intelligentes, offrent une gamme d'avantages, comme le service protection de prix, l'assurance achats, la garantie prolongée, l'assurance contre les accidents de voyage à bord d'un transporteur public, l'assurance collision/dommages pour véhicules de location et l'assurance retard des bagages

L'ajout d'un titulaire de carte (utilisateur autorisé) supplémentaire est gratuit

S'inscrivant dans l'initiative de Capital One Canada qui consiste à utiliser uniquement du plastique recyclé dans la fabrication des nouvelles cartes de même que des cartes de remplacement, la carte Récompenses Intelligentes est fabriquée à partir de matières recyclées. Cette mesure permet de réduire la quantité de plastique dans les décharges et témoigne de l'engagement de l'entreprise à protéger notre planète.

Le site web de Capital One Canada contient des renseignements supplémentaires sur la carte Récompenses Intelligentes Mastercard.

Approche axée sur les personnes

Capital One cherche à faire preuve d'humanité dans toutes ses activités en créant des produits et services novateurs et conviviaux offrant une valeur inestimable à la clientèle. Pour y parvenir, nous adoptons une méthode de conception axée sur les aspects humains et fondée sur les besoins de la clientèle. Dans cette optique, nous menons des recherches rigoureuses dont les résultats nous aident à créer les solutions idéales.

« Nous comprenons que tout le monde est unique. Il n'y a pas deux cheminements de vie qui se ressemblent, et il en va de même pour les parcours financiers. Voilà pourquoi notre clientèle est au coeur de notre conception de produits, explique M. Ens. L'accès au crédit, ainsi qu'aux outils et aux produits nécessaires, est indispensable à l'atteinte des objectifs financiers. Nous passons beaucoup de temps à évaluer les besoins de notre clientèle et à déterminer comment nous pouvons mieux y répondre. »

Résultat d'années d'élaboration et d'affinage en fonction des commentaires de la clientèle, la carte Récompenses Intelligentes Mastercard est l'ultime incarnation de cette méthode. Capital One Canada a recueilli ces commentaires dans le cadre de nombreuses activités, dont des sondages, des groupes de discussion et le programme de café avec la clientèle, qui a pour objectif de rapprocher l'entreprise et la clientèle pour mieux comprendre ses expériences, ses besoins et les mesures concrètes à prendre pour l'aider à gérer le crédit.

La mise en marché d'un produit représente une occasion de déterminer ses forces et ses faiblesses, et Capital One met à profit ces conclusions pour continuer à élaborer, peaufiner et parfois même relancer ses produits dans l'optique d'optimiser sans cesse l'expérience client. Conformément à ce processus, la campagne de commercialisation de la carte Récompenses Intelligentes Mastercard sera lancée région par région, en commençant par certaines provinces canadiennes.

À propos de Capital One Canada

Ayant ses bureaux à Toronto, Capital One Canada offre à la clientèle canadienne une gamme de cartes de crédit Mastercard compétitives depuis 1996. Capital One Canada se met au défi de voir le monde du point de vue de sa clientèle, puis d'offrir des produits de crédit de premier plan et un service exceptionnel conformément à leurs besoins. Capital One Canada est une division de Capital One Bank, filiale de Capital One Financial Corporation, dont le siège est situé à McLean, en Virginie (NYSE : COF). Consultez le site web capitalone.ca/fr pour en savoir davantage.

12 septembre 2023

