Gestion de Placements TD Inc. élargit sa gamme de fonds d'actions américaines et de fonds neutres en devises





Gestion de Placements TD continue de perfectionner sa gamme de fonds communs de placement afin d'offrir aux investisseurs plus de caractéristiques et de souplesse, notamment grâce à l'ajout de deux nouveaux fonds neutres en devises, de nouvelles séries et d'une nouvelle option d'achat en dollars américains, le cas échéant, pour certains fonds communs de placement existants.

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui plusieurs changements à certains fonds communs de placement d'actions américaines, comme décrits ci-dessous, y compris l'ajout de deux nouveaux fonds neutres en devises. Ces options s'ajoutent à la gamme de solutions de placement américaines de GPTD et offrent plus d'occasions et de façons d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers.

Fonds concentré d'actions américaines TD - Ajout de nouvelles séries

Auparavant offert uniquement dans la Série D et la Série Privée, le Fonds concentré d'actions américaines TD est désormais offert dans la Série à honoraires (F), la Série Conseillers (C) et la Série Investisseurs (I).

Le Fonds concentré d'actions américaines TD cherche à produire des taux de rendement total qui, à long terme, dépassent ceux de son indice de référence au moyen de placements dans des actions de sociétés américaines à grande capitalisation. La stratégie vise principalement à générer un rendement au moyen d'une appréciation du capital. Principales caractéristiques :

Axé sur la croissance : Vise à obtenir une exposition à des sociétés américaines dans des secteurs en pleine croissance qui disposent d'un solide modèle d'affaires et d'un positionnement concurrentiel leur permettant de croître plus rapidement que leurs pairs.

Vise à obtenir une exposition à des sociétés américaines dans des secteurs en pleine croissance qui disposent d'un solide modèle d'affaires et d'un positionnement concurrentiel leur permettant de croître plus rapidement que leurs pairs. Portefeuille concentré de sociétés en croissance de grande qualité : Vise à investir dans des sociétés qui sont généralement bien établies, de grande qualité, à forte capitalisation boursière et qui ont l'habitude de faire croître leurs flux de trésorerie disponibles et de gérer le capital de façon avisée.

Vise à investir dans des sociétés qui sont généralement bien établies, de grande qualité, à forte capitalisation boursière et qui ont l'habitude de faire croître leurs flux de trésorerie disponibles et de gérer le capital de façon avisée. Possibilité d'accroître les rendements ajustés au risque au fil du temps : Vise à surpasser l'indice de référence sur une base ajustée au risque sur un cycle de marché complet.

Les gestionnaires de portefeuille sont Damian Fernandes, CFA, directeur général, GPTD; Benjamin Gossack, CFA, directeur général, GPTD; David Mau, CFA, vice-président et directeur, GPTD; et David Sykes, CFA, chef des placements, GPTD et premier vice-président, Groupe Banque TD.

Nouveaux fonds communs de placement neutres en devises pour offrir une protection contre les fluctuations des devises étrangères

GPTD élargit sa gamme de fonds communs de placement neutres en devises avec l'ajout des fonds suivants :

Fonds neutre en devises de croissance de moyennes sociétés américaines TD

Fonds neutre en devises concentré d'actions américaines TD

(collectivement, les « nouveaux fonds neutres en devises »)

Ces nouveaux fonds neutres en devises suivent les mêmes objectifs et stratégies de placement que les versions standard non couvertes de leur fonds sous-jacent respectif (c.-à-d. le Fonds de moyennes sociétés américaines TD et le Fonds concentré d'actions américaines TD, respectivement), mais avec l'ajout de produits dérivés de change.

Les nouveaux fonds neutres en devises cherchent à éliminer le risque direct et indirect lié à la devise étrangère de leur fonds sous-jacent respectif. Par conséquent, ces solutions sont conçues pour les investisseurs qui cherchent à réduire le risque lié aux fluctuations de change.

Les solutions neutres en devises de GPTD comprennent également le Fonds neutre en devises indiciel américain TD et le Fonds neutre en devises indiciel international TD.

Fonds quantitatif d'actions américaines TD - Nouvelle option d'achat en dollars américains

Améliorant encore plus la gamme de choix offerts aux investisseurs, GPTD a élargi ses solutions de placement en dollars américains en lançant le Fonds quantitatif d'actions américaines TD ($ US) dans une Série à honoraires (F). L'objectif de placement consiste à rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs aux États-Unis. En outre, le Fonds quantitatif d'actions américaines TD utilise une stratégie quantitative d'actions avec des modèles qui évaluent plusieurs facteurs afin d'optimiser l'exposition aux actions qui, selon les gestionnaires de portefeuille, devraient surpasser le marché dans son ensemble.

Pour en savoir plus sur les Fonds Mutuels TD, consultez le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds sur le site www.TDAssetManagement.com.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Les Fonds Mutuels TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 423 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 30 juin 2023 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

12 septembre 2023

