AlayaCare annoncé partenariat et intégration avec Virtuose Technologies





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 12 septembre 2023 / AlayaCare, chef de file des logiciels de soins à domicile, a annoncé aujourd'hui son partenariat et intégration avec Virtuose Technologies, un assistant virtuel et une solution de santé, qui permettra aux patients et aux proches aidants de mieux adhérer aux plans de traitement et à la prise de médicaments à la maison. Virtuose Technologies rejoint l'écosystème AlayaSphere d'AlayaCare, composé d'intégrations avec des partenaires de premier plan dans le secteur.

Le partenariat entre AlayaCare et Virtuose Technologies comble le fossé en matière de coordination des soins et de communication qui est souvent observé entre les prestataires de soins et les patients et leurs proches aidants. L'objectif de cette intégration est de tirer parti de l'intelligence artificielle, des appareils connectés et de la technologie vocale pour étendre le cercle de soins et y inclure le patient et sa famille. Ainsi, il est possible d'obtenir dans AlayaCare un aperçu plus complet de l'état de santé du patient et d'améliorer la coordination entre les prestataires de soins et les patients. L'extension renforce également les capacités d'AlayaCare à mettre en œuvre des modèles d'hospitalisation à domicile grâce aux soins à domicile, aux soins virtuels et aux appareils connectés.

« Je suis ravi que Virtuose vienne s'ajouter à l'écosystème AlayaCare, puisqu'il améliorera l'expérience du patient tout en fournissant aux prestataires de soins de meilleures méthodes de suivi et d'interaction. », explique Martin Ducharme, Vice-président des ventes-Canada chez AlayaCare. « La plateforme Virtuose s'appuie sur les dernières technologies et s'aligne sur notre vision qui mise sur la science des données et l'intelligence artificielle pour gérer les complexités du secteur des soins à domicile. La plateforme AlayaCare demeure la plateforme principale au Canada pour les entreprises de soins à domicile et avec Virtuose, la réalité du patient et de son plan de soins à la maison sont désormais pris en compte. Plus que jamais, notre plateforme intègre toutes les parties prenantes de l'ensemble du continuum de soins à domicile. »

« Virtuose connaît une croissance rapide en raison de l'aspect innovant de notre solution et nous sommes ravis de nous associer au principal fournisseur de technologie en matière de soins à domicile au Canada », déclare Steve Girard, président de Virtuose Technologies. « Nous pensons que l'intégration de nos technologies crée une offre unique pour le secteur; offre qui, nous l'espérons, viendra redéfinir l'avenir du milieu. »

Pour plus d'informations sur le partenariat, visitez : https://alayacare.com/integrations-alayasphere (en anglais)

À propos de Virtuose Technologies

Pour faire face au vieillissement de la population et au défi du maintien à domicile dans un environnement sécurisé, Virtuose a développé quatre modules permettant d'atteindre cet objectif. Le module Assistant Virtuel fait appel à l'assistance vocale pour communiquer avec l'utilisateur sous la forme de questionnaires cliniques structurés provenant du module Dialogues. Les dialogues cliniques, associés aux bonnes pratiques québécoises, ont été conçus en collaboration avec M. Philippe Voyer. La solution intègre également les divers objets connectés de l'entreprise et génère des alertes dans une console unique, en tenant compte des divers paramètres cliniques de l'utilisateur par des algorithmes (montre, balance, pilulier virtuel, détecteur de chute, etc.). Le module Console permet d'alerter rapidement le personnel et d'agir lors d'une hospitalisation ou d'une visite aux urgences (intelligence artificielle). Enfin, le module Proximité permet d'inclure l'aidant dans le processus d'accompagnement de l'usager (infonuagique). www.virtuosetechnologies.com

À propos d'AlayaCare

AlayaCare propose une plateforme logicielle de bout en bout permettant aux prestataires de soins à domicile et en milieu communautaire de gérer l'ensemble des activités auprès des patients, depuis les orientations et l'admission jusqu'à la planification des soins et la prestation des soins, en passant par les opérations administratives. La plateforme exploite la science des données et l'interopérabilité pour moderniser les opérations de soins à domicile et permettre aux prestataires de soins du monde entier de se propulser vers l'innovation et les soins de santé du futur. AlayaCare a été fondée en 2014 et son siège social est à Montréal, QC. https://alayacare.com/fr-ca

