RS Oncology annonce la fin du premier essai clinique de phase 1 chez l'humain de RSO-021, un nouvel inhibiteur irréversible de la PRX3 mitochondriale





RS Oncology, une société de biotechnologie en phase clinique qui développe des thérapies innovantes pour éradiquer le mésothéliome et d'autres maladies, a annoncé aujourd'hui la fin de la phase 1 d'escalade de dose de l'étude MITOPE (NCT05278975).

Cette étude multicentrique menée au Royaume-Uni a atteint son objectif principal visant à évaluer l'innocuité et la tolérabilité de RSO-021, un nouvel inhibiteur irréversible de la PRX3 mitochondriale, chez des patients atteints de mésothéliome pleural malin et d'une maladie locale affectant la paroi des poumons. Ces patients avaient également du liquide dans leurs poumons en raison du cancer, qui n'avait pas répondu à au moins un traitement antérieur.

« L'achèvement de la phase 1 est une étape importante dans la mise au point d'une nouvelle thérapie potentielle pour les patients souffrant de mésothéliome et d'autres cancers du poumon », déclare Jarrett Duncan, PDG de RS Oncology. « Nous remercions les patients, les soignants, les groupes de soutien et les équipes cliniques des hôpitaux qui participent et soutiennent notre programme dans tout le Royaume-Uni. » « Nous sommes impatients de partager les résultats complets de la phase 1 lors d'une conférence majeure sur le cancer en 2024, tandis que nous poursuivons nos progrès pour apporter ce nouveau traitement passionnant à davantage de patients », ajoute George Naumov, directeur de l'exploitation de RS Oncology.

Pour plus d'informations sur l'essai, rendez-vous sur www.clinicaltrials.gov en utilisant l'identifiant n° NCT05278975.

À propos de RS Oncology

RS Oncology (RSO) est une société de biotechnologie en phase clinique basée à Cambridge, dans le Massachusetts, dont la mission est d'éradiquer le mésothéliome et d'autres maladies dans le monde entier grâce à une science novatrice et à un modèle d'entreprise innovant. Son programme principal est actuellement axé sur le développement de nouvelles thérapies qui modulent les voies mitochondriales à l'origine de maladies liées au stress oxydatif, notamment le mésothéliome et d'autres cancers.

12 septembre 2023 à 06:50

