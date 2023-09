Intelsat et Aalyria signent un accord visant à faire progresser la connectivité multi-orbites





Intelsat, opérateur de l'un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde et principal fournisseur de connectivité en vol (IFC), a signé aujourd'hui un protocole d'accord avec la société Aalyria, basée à Livermore (Californie), pionnière des communications par réseaux optiques et définis par logiciel, qui comprend des engagements financiers visant à faire progresser le développement d'une nouvelle technologie optique qui permettra de transférer des quantités record de données entre le sol et l'espace.

« Les technologies révolutionnaires d'Aalyria nous donnent la possibilité d'assurer une connectivité hautement sécurisée à des vitesses sans précédent, ouvrant ainsi de nouvelles frontières aux communications par satellite », déclare Bruno Fromont, directeur de la technologie d'Intelsat. « La collaboration Intelsat-Aalyria permettra d'améliorer les connexions mobiles à haut débit et représente un nouveau pas en avant vers notre vision d'un réseau unifié de prochaine génération, rendu possible par les réseaux définis par logiciel, la 5G et les opérations multi-orbites. »

Ce protocole d'accord crée un cadre permettant aux deux sociétés de déployer en coopération les technologies d'Aalyria, une plateforme logicielle et matérielle capable d'orchestrer une connectivité optique bidirectionnelle au sol et dans l'espace pour les satellites à des vitesses de plusieurs centaines de gigabits par seconde. Ces technologies offriront une connectivité sol-espace sécurisée et ultrarapide aux clients gouvernementaux et commerciaux. Lorsqu'elle sera opérationnelle en 2024, la solution Aalyria permettra de transmettre des fichiers de données volumineux en temps réel et de sauvegarder les réseaux dont la capacité est insuffisante ou compromise.

« Les avancées résultant de cette collaboration feront pour la connectivité spatiale ce que la transition du cuivre à la fibre optique a fait pour la connectivité terrestre », déclare Chris Taylor, PDG d'Aalyria. « Le nouveau réseau multi-orbites en tant que service d'Aalyria est prêt à entrer dans l'histoire en offrant une connectivité sécurisée entièrement optique, à des centaines de gigabits par seconde, dans la perspective d'une connectivité à plusieurs térabits pour une gamme variée de plateformes et d'environnements, y compris les engins spatiaux, les aéronefs, les navires et les opérations de terrain à distance. Grâce au leadership industriel d'Intelsat et à la technologie visionnaire d'Aalyria, nous redéfinissons ensemble ce qui est possible et créons une capacité fondamentale afin de mener et de permettre une nouvelle économie spatiale dynamique. »

L'équipe mondiale de professionnels d'Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite transparentes et sécurisées aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux par l'intermédiaire du réseau mondial de nouvelle génération et de services gérés de la société. Comblant la fracture numérique en exploitant l'une des infrastructures de connectivité et de flotte de satellites les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux personnes et à leurs outils de parler au-delà des océans, de voir à travers les continents et d'écouter à travers les cieux pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa création il y a six décennies, la société est synonyme de « premières » dans l'industrie des satellites au service de ses clients et de la planète. S'appuyant sur un héritage d'innovation et se concentrant sur la résolution d'une nouvelle génération de défis, les membres de l'équipe d'Intelsat ont désormais en vue les « prochaines premières » dans l'espace tandis qu'ils révolutionnent le secteur et mènent la transformation numérique de l'industrie.

Aalyria est une entreprise mondiale spécialisée dans les réseaux avancés et les technologies de communication par laser. Elle révolutionne la connectivité sur Terre et dans l'espace. Son produit Tightbeam, la première solution optique cohérente pour l'espace libre à correction atmosphérique au monde, et Spacetime, la seule plateforme d'orchestration de réseau définie par logiciel pour toutes les orbites et tous les domaines, aident les clients commerciaux et gouvernementaux à réimaginer les modèles d'entreprise et de mission afin de rendre leurs actifs plus efficaces, efficients et rentables.

