Mise à jour -- AVIS AUX MÉDIAS - Vingt et une organisations communautaires et syndicales réclament des politiques axées sur l'immigration permanente et respectueuses des droits humains





Point de presse

QUÉBEC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Alors que s'ouvrent les audiences publiques sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 à l'Assemblée nationale, vignt et une organisations communautaires et syndicales joignent leur voix pour souligner que toutes les personnes migrantes et immigrantes doivent être traitées dans le respect des droits humains, quel que soit leur statut. Trois porte-paroles convient ainsi des médias à un point de presse.

Quoi : point de presse Quand : mardi 12 septembre à 10 h Où : Devant l'Assemblée nationale

À l'extérieur de l'entrée principale (en face de la Fontaine de Tourny)

Porte-paroles :

Grace Meyanwi Anye (travailleuse migrante, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants)

Luc Vachon (président, Centrale des syndicats démocratiques)

Frantz André (porte-parole, Comité d'action pour les personnes sans statut)



À propos

Ce point de presse est porté par :

Amnistie internationale Canada francophone Association pour les droits des travailleuses.rs de maison et de ferme (DTMF-RHFW) Au bas de l'échelle Centre des syndicats démocratiques (CSD) Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) Centre justice et foi Clinique pour la justice migrante (CJM) Collectif Bienvenue / Welcome Collective Comité d'action des personnes sans statut (CAPSS) Confédération des syndicats nationaux (CSN) Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM) Écho des femmes de la Petite-Patrie Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Le Québec c'est nous aussi Ligue des droits et liberté (LDL) Migrante Québec PINAY Solidarité Sans Frontière (SSF) Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

12 septembre 2023 à 06:00

