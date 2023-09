3 145 candidates et candidats à l'exercice de la profession infirmière inscrits à l'examen de septembre 2023





Pour se préparer, ils ont eu accès aux nouvelles mesures d'accompagnement déployées par l'OIIQ et ses partenaires

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Une cohorte de 3 145 candidates et candidats à l'exercice de la profession infirmière (CEPI) est attendue à Québec et à Montréal, le 18 septembre prochain, pour effectuer l'examen d'admission à la profession. Parmi eux se trouvent 552 infirmières et infirmiers diplômés hors Canada (IDHC). Soulignons que l'examen professionnel vise à déterminer l'aptitude à exercer la profession infirmière au Québec et qu'il évalue l'intégration des connaissances et des habiletés dans diverses situations cliniques. L'OIIQ estime avoir déployé des mesures utiles et pertinentes d'accompagnement et de préparation à cet examen.

Entre autres mesures d'accompagnement annoncées par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en juin dernier, cette cohorte a pu avoir accès gratuitement aux outils de préparation à l'examen, en plus de bénéficier de différentes activités de préparation à l'examen et de consolidation des connaissances, et ce, grâce à la collaboration des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé et des Services sociaux, des directions de soins infirmiers des établissements de santé et de la Direction nationale des soins et services infirmiers. De plus, un programme d'accompagnement, conçu spécialement à l'intention des IDHC, a aussi été proposé par le Cégep du Vieux Montréal en collaboration avec des infirmières et infirmiers ayant suivi un parcours similaire.

Pour le président de l'OIIQ, Luc Mathieu, «?ces mesures témoignent du fait que l'OIIQ a à coeur de remédier le plus rapidement et efficacement possible aux enjeux soulevés par le Commissaire à l'admission aux professions en lien avec le taux de réussite à l'examen professionnel infirmier; elles s'inscrivent dans un plan d'action structuré visant à soutenir et à accompagner les candidates et candidats, tout en veillant à assurer une pratique infirmière de qualité?».

Rappelons par ailleurs que, dans l'attente d'une réponse de l'Office des professions du Québec en ce qui a trait à la demande de changement réglementaire pour l'introduction du NCLEX-RN, un examen nord-américain utilisé ailleurs au Canada et aux États-Unis comme outil d'évaluation en vue de l'admission à la profession infirmière, l'examen de septembre demeure inchangé, tant sur la forme que sur le fond.

Vers un programme québécois de soutien aux candidates et candidats à l'examen

Le président de l'OIIQ a tenu à remercier les intervenants des milieux de soins et d'enseignement pour leur contribution à ces mesures. «?Je ne peux que me réjouir de ces collaborations et saluer l'engagement des organisations et des personnes qui nous ont aidés à déployer et à porter plus loin notre plan d'action en soutien à la réussite des candidates et candidats. Leur intérêt, a-t-il affirmé en guise de conclusion, montre que l'instauration d'un programme québécois de soutien visant à mieux les préparer aux exigences de la profession est possible et envisageable.?»

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte près de 83?000 membres et quelque 16?000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

