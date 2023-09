Journée sans Meta : la CSN invite ses membres à boycotter Facebook et Instagram le 15 septembre





MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Devant le comportement outrancier de la multinationale américaine Meta dans sa lutte contre l'adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne, la CSN invite les membres de ses syndicats affiliés à boycotter les plateformes Facebook et Instagram vendredi prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie.

La CSN rejoint ainsi une vaste coalition d'organismes qui, à l'appel de sa Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) et de la Fédération des journalistes du Québec, déplorent vivement l'attitude du groupe Meta depuis l'adoption du projet de loi C-18 qui vise à contraindre les plateformes numériques à rétribuer les entreprises de presse pour les contenus journalistiques qui sont partagés sur leurs plateformes.

«?Au cours des 15 dernières années, ce sont des centaines d'emplois qui ont été perdus en raison de l'exode des revenus publicitaires vers des multinationales comme Meta, rappelle la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Ce sont des dizaines de salles de presse qui ont été contraintes de fermer au Québec seulement. Et lorsqu'un État de droit comme le Canada décide de réglementer afin de soutenir le droit à l'information pour les citoyennes et les citoyens et de mettre en place un environnement économique viable pour les véritables producteurs de contenus d'information, il faudrait accepter que Facebook se place au-dessus des lois???»

Pour la présidente de la CSN, « la vitalité des médias d'information est à la base de notre système démocratique. On ne peut tolérer qu'une multinationale draine une large part des revenus publicitaires, chamboule l'ensemble de l'écosystème journalistique pour ensuite bannir de ses plateformes leur contenu et refuser de se conformer aux lois adoptées par nos parlementaires. Il est impératif que la multinationale Meta réintègre sans tarder les contenus journalistiques sur ses plateformes et amorce les négociations avec les entreprises de presse comme prévu par la loi. »

La FNCC-CSN regroupe 6?000 membres dans 80 syndicats oeuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 325?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN

12 septembre 2023 à 06:00

