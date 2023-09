La Korean Society of Ginseng confirme les effets de la consommation de ginseng rouge dans la prévention et l'amélioration de la démence





Cette affirmation fait suite à l'étude « Élucidation des mécanismes de prévention et d'amélioration de la démence par le ginseng rouge »

SÉOUL, Corée du Sud, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Grâce à des recherches continues, les secrets du ginseng, une plante médicinale représentative de la Corée, sont révélés, mettant en évidence son efficacité. Récemment, des études démontrant les effets d'une consommation régulière de ginseng rouge sur l'amélioration de la démence et des fonctions cognitives ont été annoncées l'une après l'autre, attirant l'attention.

Lors de la conférence académique de printemps de la Korean Society of Ginseng (société coréenne de ginseng) en 2023, l'Institut de recherche sur la maladie d'Alzheimer et la démence de l'Université de Konyang et l'Institut de recherche sur les produits naturels de la Korea Ginseng Corporation ont révélé le mécanisme par lequel les composés ginsénosides du ginseng réduisent la déficience cognitive dans la maladie d'Alzheimer. L'équipe de recherche a divisé un total de 18 rats en trois groupes (rats en bonne santé, rats atteints de la maladie d'Alzheimer et rats atteints de la maladie d'Alzheimer ayant reçu un composé de ginsénoside) afin d'analyser les changements dans les protéines et les métabolites du cerveau. Les résultats indiquent que les changements protéiques provoquant des dommages aux synapses cérébrales (la jonction entre les cellules nerveuses) et aux mitochondries dans le groupe atteint de la maladie d'Alzheimer ont été rétablis aux mêmes niveaux que ceux du groupe en bonne santé grâce à l'administration du composé de ginsénoside.

Par ailleurs, une équipe de recherche du département de psychiatrie du Sacred Heart Hospital Dongtan de l'Université Hallym a confirmé que la consommation régulière de ginseng aide à prévenir le déclin cognitif causé par la maladie d'Alzheimer. L'équipe a mené une étude d'observation sur la relation entre le ginseng et les fonctions cognitives, auprès de 160 personnes âgées de 65 à 90 ans qui ne souffraient pas de démence. Les résultats de la recherche ont montré que le groupe consommant du ginseng présentait des scores de mémoire épisodique plus élevés. Chez les personnes ne présentant pas de mutation du gène de l'apolipoprotéine E4, qui augmente le risque d'apparition tardive de la maladie d'Alzheimer, la consommation de ginseng coréen s'est avérée efficace pour améliorer les scores de mémoire épisodique. En outre, les personnes ayant consommé du ginseng pendant plus de 5 ans ont montré des effets encore plus prononcés dans la prévention du déclin des fonctions cognitives initiales associées à la maladie d'Alzheimer.

Ces résultats de recherche démontrent l'utilité potentielle du ginseng en tant que candidat pour la prévention et l'amélioration de conditions telles que la démence et la déficience cognitive légère. Ces résultats expliquent également pourquoi le ginseng est considéré comme un complément de santé de premier ordre depuis des siècles, ce qui lui a valu l'affection de nombreuses personnes et lui a permis de devenir un produit d'exportation national de grande valeur et un don de premier ordre qui représente la Corée.

