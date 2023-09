SINBON Electronics organise un webinaire gratuit sur les solutions de vélos électriques intelligents





TAIPEI, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics, fournisseur de services de conception et d'intégration d'interconnexions électroniques, a le plaisir d'annoncer la tenue d'un webinaire en ligne gratuit consacré aux solutions intelligentes pour vélos électriques connectés. Cet événement est conçu pour renforcer les entreprises et les amateurs de vélos électriques en présentant la technologie IdO de pointe qui améliore la sécurité et les expériences de conduite.

L'industrie du vélo électrique évolue rapidement et met de plus en plus l'accent sur la sécurité et la performance. SINBON Electronics a conscience de ce besoin et fournit des solutions innovantes pour répondre à ces demandes. Grâce à la puissance de la technologie IdO, SINBON propose des solutions innovantes qui améliorent les performances, l'efficacité et la sécurité des vélos électriques.

Rejoignez-nous pour ce webinaire de 40 minutes , où nos experts se pencheront sur le monde des solutions intelligentes pour vélos électriques connectés et répondront à vos questions. Voici ce qui vous attend :

Solutions pour vélos électriques : Obtenez des informations importantes sur les solutions conçues pour des vélos électriques plus intelligents et plus sûrs. Découvrez comment la technologie de SINBON peut améliorer les offres de vélos électriques.

Ne manquez pas cette occasion de rester en tête du marché des vélos électriques, qui évolue rapidement. Inscrivez-vous dès maintenant au webinaire sur les solutions intelligentes pour vélos électriques connectés de SINBON Electronics et exploitez le potentiel de la technologie IdO pour votre activité dans le domaine des vélos électriques.

Date : 20 septembre 2023

Heure : 10 heures, heure de Londres (GMT+1)

Lien d'inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-RMYQnjWSzqCvYeH5xm1Gw#/registration

À propos de SINBON Electronics

Fondé en 1989 à Taiwan, SINBON Electronics est l'un des principaux fournisseurs de services intégrés de conception et de production de solutions d'interconnexion sur mesure. Grâce à son expertise en matière de mobilité électronique, les solutions de SINBON améliorent la durabilité générale et contribuent à relever l'un des défis mondiaux : le changement climatique. Le groupe étend rapidement son savoir-faire et son expérience des applications automobiles standardisées à un marché plus spécifique comme les applications autonomes et de micromobilité.

Pour en savoir plus sur les services de SINBON, visitez www.sinbon.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204195/SINBON_Electronics_Holds_a_Free_Webinar_Smart_E_bike_Solutions.jpg

