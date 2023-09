Relu® répond aux normes de qualité médicale avec la certification ISO13485





LEUVEN, Belgique, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Relu, un fournisseur de logiciels OEM dans l'industrie dentaire, a obtenu la certification ISO13485 de l'Organisme Notifié européen Kiwa Dare. ISO13485 est la norme mondiale de qualité pour les entreprises de dispositifs médicaux.

Relu propose une IA de qualité professionnelle qui a pour but d'automatiser les workflows des logiciels de traitements dentaires. Relu travaille en étroite collaboration avec les principales sociétés de logiciels dentaires afin de rendre leurs programmes plus puissants et plus intuitifs grâce à l'IA. Cette certification ISO13485 augmentera encore la qualité des produits de Relu, tout en réduisant le travail réglementaire de leurs partenaires lors de l'intégration de l'IA dans leurs logiciels médicaux. Relu prend cette mesure pour apporter une meilleure innovation en IA au dentiste comme au patient.

"Cette certification démontre notre engagement à respecter les normes internationales de qualité et de réglementation. Relu veut développer une IA en laquelle les gens peuvent avoir confiance", déclare Holger Willems, cofondateur et PDG de Relu.

"Nous avons obtenu la norme ISO13485, ce qui souligne notre engagement en matière de qualité et de sécurité. Cette certification rassure nos partenaires mondiaux quant à notre dévouement à des solutions d'IA innovantes pour l'implantologie et l'orthodontie. C'est une marque claire de confiance pour toutes les parties concernées", déclare Bindu Saran, directeur de Relu et ancien responsable mondial de la technologie orthodontique au sein du groupe Straumann.

À propos de Relu

Fondée en 2019, Relu s'est développée en une équipe de 15 personnes avec la vision de rendre les traitements dentaires plus sûrs, plus rapides et de meilleure qualité grâce à l'IA. Relu s'associe aux plus grandes entreprises dentaires pour intégrer son IA "plug-in" dans leurs logiciels de traitement dentaire. Elle a récemment reçu des investissements de vétérans de l'industrie tels que Dental Innovation Alliance. Relu est situé à Louvain, en Belgique. Pour en savoir plus, consultez le site www.relu.eu.

À propos de l'ISO13485

La norme ISO 13485:2016 est une norme internationale requise pour vendre des dispositifs médicaux dans de nombreux pays. Elle spécifie les exigences d'un système de gestion de la qualité médicale. Consultez cette norme sur www.iso.org/standard/59752.html

©2023 Relu BV

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206794/ISO13485_certification.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2038266/3950848/Relu_Logo.jpg

12 septembre 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :