La société de biotechnologie sud-coréenne Portrai Inc. adopte le stockage Infortrend pour l'analyse de données par l'IA dans le développement de médicaments pharmaceutiques

TAIPEI, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), le leader du stockage d'entreprise, a fourni à la société de biotechnologie sud-coréenne Portrai Inc. la solution de stockage unifié d'entreprise EonStor GS afin qu'elle mette en oeuvre sa technologie de recherche innovante qui combine l'analyse de l'IA et de l'ARN dans le développement de médicaments pharmaceutiques.

Portrai Inc. se spécialise dans une technologie d'analyse de l'ARN de pointe appelée « transcriptomique spatiale » pour étudier de nouvelles cibles et des biomarqueurs liés à la maladie. La société utilise la combinaison unique de l'IA et de la transcriptomique spatiale pour révolutionner le développement de médicaments pharmaceutiques. Cette technologie d'analyse génère en continu des données allant de 10 Go à 1 To pour une image de 1 cm2, ce qui nécessite de l'espace de stockage. Les solutions de stockage dans le cloud étaient entravées par le faible débit Internet et les abonnements mensuels coûteux pour les offres destinées aux entreprises. La société était donc à la recherche d'une solution sur site à un prix raisonnable, capable de stocker et de traiter des quantités massives de données de recherche générées par l'informatique d'IA.

Portrai a choisi le stockage d'Infortrend pour sa réputation de stabilité et de performance du système. Pour mettre en oeuvre sa technologie avancée et exigeante d'analyse de l'ARN, la société de biotechnologie a été invitée à déployer le stockage unifié EonStor GS 3024 et le JBOD JB3060L d'Infortrend, entièrement équipés de 84 disques NL-SAS x 18 To. Cette solution a facilement répondu à la demande de stockage de données en offrant jusqu'à 1,2 Po de stockage disponible. En outre, elle est dotée d'un contrôleur redondant pour minimiser les temps d'arrêt, d'un système de réplication/mirrorisation des données pour la sauvegarde, d'une évolutivité future pour les données de recherche en constante augmentation et d'une gestion efficace grâce à l'interface basée sur un navigateur.

« Au cours du développement de médicaments pharmaceutiques, la transcriptomique spatiale et l'analyse de l'IA génèrent des quantités massives de données. Infortrend offre une stabilité et une capacité de stockage, ainsi qu'un prix raisonnable, un bon service client et un support technique. Nous sommes donc extrêmement satisfaits de la solution de stockage d'Infortrend », a déclaré Daeseung Lee, PDG de Portrai Inc.

12 septembre 2023 à 04:00

