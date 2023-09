Alcatel-Lucent Enterprise et Nokia s'associent pour contribuer au projet du Grand Paris Express





Alcatel-Lucent Enterprise et Nokia annoncent leur partenariat autour du Grand Paris Express, un projet de réseau de transport public parmi les plus importants d'Europe.

Ce futur projet du Grand Paris Express comprend 200 kilomètres de réseau ferroviaire qui vont permettre de créer quatre nouvelles lignes, à savoir les 15, 16, 17 et 18 autour de Paris mais aussi d'étendre la ligne 14, de construire 68 nouvelles gares et de développer de nouveaux écoquartiers autour de ces futurs centres urbains.

Alcatel-Lucent Enterprise et Nokia proposent une offre commune et complémentaire pour fournir une infrastructure essentielle certifiée et intégrée de bout en bout pour le Grand Paris Express. Cette collaboration s'appuie sur un réseau « backbone » IP/MPLS multiservice à haut débit fourni par Nokia, et sur une gamme de routeurs répondant à toutes les exigences d'exploitation et de maintenance du Grand Paris Express.

La gamme de routeurs LAN durcis OmniSwitch® d'Alcatel-Lucent Enterprise est déployée dans les gares et dans les zones d'exploitation isolées, permettant ainsi d'assurer la vidéosurveillance et un contrôle de la qualité de l'air grâce à des capteurs IoT. Le déploiement de cette gamme vise à accroître l'efficacité, à renforcer la sécurité et à améliorer l'expérience des usagers des transports publics en fournissant des données opérationnelles en temps réel. La communication entre la salle de contrôle centralisée et les stations, lignes et dépôts automatisés qui font l'objet d'une surveillance étroite, revêt une importance primordiale pour les opérations et la maintenance quotidiennes, et constitue un élément clé de la stratégie de cybersécurité du projet.

Pour les deux millions de passagers quotidiens de la zone du Grand Paris, le nouveau système de communications offre un niveau de service accru avec des services numériques intuitifs et enrichis, dont le ticketing ainsi qu'une meilleure connectivité.

"Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Nokia, qui nous permet de jouer un rôle clé dans la transformation numérique du projet de mobilité intelligente du Grand Paris Express. Ensemble, nous fournirons un réseau critique certifié, basé sur une mobilité décarbonée. Alcatel-Lucent Enterprise respecte pleinement les règles de développement durable définies par le Pacte mondial de l'ONU. Ce projet illustre parfaitement notre stratégie "Technology for Good", commente Rukmini Glanard, Chief Business Officer d'Alcatel-Lucent Enterprise.

Nathan Stenson, vice-président de Nokia, Global Partner Channel, précise : "Nous sommes ravis de renforcer nos liens avec Alcatel-Lucent Enterprise, notre partenaire technologique et distributeur Go-to-market. Leur expertise nous permet de fournir une architecture réseau critique de bout en bout, basée sur la technologie IP/MPLS de pointe de Nokia. Ainsi, grâce à un réseau de plus de 13 000 caméras et à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), nous sommes en mesure de mettre en place un réseau IoT multiservice puissant qui garantit une surveillance vidéo et un contrôle de la qualité de l'air dans les gares. Cela permet de renforcer considérablement la sûreté et la sécurité tout au long du réseau du Grand Paris Express."

Nokia a déployé des réseaux critiques auprès de plus de 2 600 grandes entreprises dans les secteurs du transport, de l'énergie, de la fabrication, de la vente en ligne et du secteur public dans le monde entier.

Alcatel-Lucent Enterprise et Nokia sont engagées ensemble dans ce projet à long terme, avec un déploiement continu prévu jusqu'en 2035, ainsi que sur plusieurs autres projets sur les années à venir auprès de clients du secteur des transports dans le monde entier.

À propos d'Alcatel-Lucent Enterprise :

Alcatel-Lucent Enterprise offre aux entreprises les expériences technologiques personnalisées dont elles ont besoin pour tout connecter.

ALE propose des solutions de réseau, de communication et d'informatique en nuage de l'ère numérique, ainsi que des services adaptés pour garantir la réussite des clients, avec des modèles commerciaux flexibles dans l'informatique en nuage, sur site et hybrides. Toutes les solutions sont dotées d'une sécurité intégrée et d'un impact limité sur l'environnement.

Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un conseiller de confiance pour plus d'un million de clients dans le monde entier.

Avec un siège social en France et 3 400 partenaires commerciaux dans le monde entier, Alcatel-Lucent Enterprise a une portée mondiale efficace avec une orientation locale.

www.al-enterprise.com | LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram

À propos de Nokia

Chez Nokia, nous créons des technologies qui aident le monde à fonctionner en synergie.

En tant que leader de l'innovation technologique B2B, nous sommes les pionniers des réseaux qui détectent, pensent et agissent grâce à notre expertise dans les réseaux mobiles, fixes et cloud. Nous créons également de la valeur grâce à la propriété intellectuelle et à la recherche à long terme, menée par les Nokia Bell Labs, maintes fois primés.

Les fournisseurs de services, les entreprises et les partenaires du monde entier font confiance à Nokia pour fournir aujourd'hui des réseaux sécurisés, fiables et durables - et collaborent avec nous pour créer les services et applications numériques du futur.

12 septembre 2023 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :