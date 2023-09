Monrol annonce un investissement destiné à accroître sa capacité de production du Lu-177 n.c.a.





Eczac?ba?? Monrol Nuclear Products Co. (Monrol), l'un des principaux fabricants mondiaux de radiopharmaceutiques, a décidé d'investir 35 millions d'euros pour augmenter sa capacité de production du Lutétium-177 n.c.a. en réponse à la demande croissante de ce produit à l'échelle mondiale.

Monrol, qui fabrique dans ses usines des radiopharmaceutiques répondant à des normes de qualité élevées, compte augmenter sa capacité de production actuelle de Lu-177 en élargissant les lignes de production existantes sur le site de Monrol à Gebze en Turquie, et en établissant un nouveau site de production sur le campus de Gebze. Le projet d'expansion sera progressivement mis en application et atteindra sa pleine capacité d'ici 2026.

Le Lu-177 n.c.a. est le radionucléide à la base de la thérapie radioligand ciblée (*) ; cette dernière est largement utilisée aujourd'hui dans le cadre du traitement du cancer de la prostate et des tumeurs neuroendocrines. L'on s'attend aussi à ce qu'elle soit bientôt utilisée pour traiter d'autres cancers.

« Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus courant chez les hommes après le cancer du poumon, avec une incidence croissante dans le monde entier. D'ici 2040, on prévoit 2,3 millions de nouveaux cas de cancer de la prostate chaque année dans le monde. L'augmentation de la capacité de production sur notre site de Gebze en Turquie, qui sera entièrement conforme aux normes de qualité de l'UE et des États-Unis, répondra à la demande mondiale croissante du Lutétium-177 n.c.a. En fait, nous souhaitons faire du site de production de Gebze un « centre d'excellence » pour la production de produits théranostiques », a affirmé Aydin Kucuk, directeur général de Monrol.

(*) La thérapie radioligand ciblée est une approche innovante du traitement du cancer. De multiples essais cliniques étudient les effets de cette approche de traitement sur divers types de cancers dans le monde entier.

À propos de Monrol

Basée à Istanbul, Monrol est une entreprise de médecine nucléaire qui innove dans le cadre du développement et de la fabrication de radiopharmaceutiques et de radio-isotopes conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Monrol distribue ses produits radiopharmaceutiques de classe mondiale sur les marchés internationaux. En tant que CMO (organisations de fabrication sous contrat) et CDMO (organisations de fabrication et de développement sous contrat), Monrol offre un soutien précoce au développement des clients et propose des services entièrement intégrés pour les entreprises dynamiques, petites et virtuelles qui développent de nouveaux concepts de produits pour les essais cliniques, démontrant la preuve de concept et passant aux études sur l'homme. Monrol s'engage à transformer et à améliorer le parcours des patients dans le traitement du cancer grâce à un portefeuille de produits radiopharmaceutiques qu'elle distribue dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez www.monrol.com et LinkedIn.

À propos de Lutetium-177 n.c.a.

Le Lutétium-177 n.c.a. est un radio-isotope de choix pour la thérapie ciblée par radionucléides. Le Lu-177 n.c.a. favorise des options de traitement qui ont aujourd'hui le potentiel d'améliorer les résultats du traitement pour certains patients atteints de cancer et pourraient bientôt offrir de meilleures options de traitement pour d'autres, grâce au développement clinique en cours. Les propriétés uniques du Lu-177 n.c.a. en font un radio-isotope recherché pour la thérapie par radionucléides à récepteurs peptidiques (PRRT) utilisée pour traiter certains cancers tels que les tumeurs neuroendocrines (TNE) et le cancer de la prostate. Le Lutetium-177 n.c.a. DMF de Monrol a été répertoriée par la FDA.

12 septembre 2023

