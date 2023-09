Mise à jour des données : 1032 postes d'enseignantes et d'enseignants sont à pourvoir





QUÉBEC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Éducation a divulgué aujourd'hui les plus récentes données concernant les postes d'enseignantes et d'enseignants à pourvoir dans le réseau scolaire public. Selon les données reçues ce matin, réparties par 71 centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS), 174 postes réguliers à temps plein et 858 postes à temps partiel sont à pourvoir dans les établissements qui ont participé à la collecte de données.

Rappelons que les données présentées évoluent en continu. De plus, il est important de noter qu'un poste à pourvoir ne signifie pas systématiquement qu'il manque une enseignante ou un enseignant dans une classe puisque la Loi sur l'instruction publique prévoit l'obligation d'assurer l'enseignement. Jusqu'à ce que le poste soit pourvu par un titulaire, le CSS ou la CS prévoit des solutions pour maintenir le service (ex. : suppléance, ajout de tâches à des enseignantes et enseignants).

Pour consulter les données relatives aux postes à pourvoir du personnel enseignant du réseau scolaire public : http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indicateurs/collecte-dinformations-concernant-les-donnees-de-la-main-doeuvre-du-reseau-scolaire/

