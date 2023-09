L'Assurance vie Équitable du Canada présente le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété





WATERLOO, ON, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Assurance vie ÉquitableMD a annoncé le lancement du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) de l'Équitable pour aider les Canadiens à épargner pour l'achat de leur première maison.

Le CELIAPP est un régime enregistré qui donne la possibilité aux acheteurs d'une première habitation d'investir jusqu'à 40 000 $ pour l'achat d'une première habitation libres d'impôt. Les cotisations sont déductibles d'impôt, tout comme un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Les retraits effectués pour l'achat d'une première habitation, y compris ceux qui proviennent du revenu de placement, sont non imposables, comme dans le cas d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI).

« Nous savons qu'il est difficile pour plusieurs Canadiens d'acheter leur première maison, » affirme Cam Crosbie, vice-président à la direction, division de l'épargne-retraite. « Comme compagnie dévouée à aider les gens à réaliser leurs objectifs financiers, nous sommes fiers et emballés de lancer le CELIAPP de l'Équitable. Nous croyons que notre CELIAPP constitue une étape importante pour que le rêve d'être propriétaire d'une maison devienne réalité.

Le CELIAPP de l'Équitable est un régime enregistré qui permet, aux acheteurs potentiels d'une première habitation, d'épargner à l'abri de l'impôt pour leur première habitation :

Offert dans la catégorie Placement (75/75) des fonds indispensables Sélects et dans la catégorie Succession (75/100) des fonds indispensables Sélects.

Plafond annuel de cotisation de 8 000 $ en plus d'un plafond à vie de cotisation de

40 000 $.

Cotisations déductibles d'impôt (comme un REER).

Retraits admissibles libres d'impôt (comme un CELI).

Le produit du CELIAPP inutilisé peut être transféré dans un REER ou un fonds enregistré de revenu de retraite.

Les clients qui ouvrent un CELIAPP du 11 septembre au 31 décembre 2023 courent la chance de gagner la somme de 8 000 $ sous forme de cotisation au CELIAPP pour l'année 2024. Veuillez consulter le Règlement officiel du concours.

Les personnes intéressées et admissibles à un CELIAPP devraient communiquer avec leurs conseillers.

À propos d'Assurance vie Équitable du Canada

En tant que mutuelle nous offrons une sécurité financière de façon différente en nous concentrant uniquement sur nos clients. Nous croyons à la force de travailler ensemble avec vous et les conseillers partenaires indépendants. Ensemble, nous offrons des solutions en matière d'assurance vie individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective. Nous vous aidons à protéger ce qui compte aujourd'hui tout en préparant demain.

Chez l'Assurance vie Équitable, nous sommes des gens qui font preuve de détermination. Nous avons à coeur de vous offrir de bonnes solutions et de bonnes expériences par l'entremise de nos partenaires. Grâce à nos connaissances, notre expérience et notre solidité financière, nous sommes en mesure de respecter nos engagements envers vous, maintenant et pour les années à venir.

