Selon l'UNICEF, la vie d'au moins 100 000 enfants se trouve bouleversée par le séisme au Maroc





NEW YORK and AMMAN, Jordan, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Les premiers rapports indiquent qu'environ 100 000 enfants ont été touchés par le puissant tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi soir, l'événement sismique le plus puissant à avoir frappé le Royaume depuis 1960. Comme lors de tout tremblement de terre majeur, les répliques devraient se poursuivre dans les jours et les semaines à venir, mettant ainsi les enfants et les familles encore plus en danger.

Le séisme de magnitude 6,8 s'est produit peu après 23 h le 8 septembre, à un moment où la plupart des enfants et des familles dormaient chez eux. Les Nations Unies estiment que plus de 300 000 personnes ont été touchées à Marrakech et dans les montagnes du Haut Atlas.

Selon les autorités, plus de 2 600 personnes ont été tuées, dont des enfants, et des milliers d'autres ont été blessées. Ce bilan ne fera probablement que s'alourdir. Bien que l'UNICEF ne connaisse pas encore le nombre exact d'enfants tués et blessés, les dernières estimations de 2022 indiquent que les enfants représentent près d'un tiers de la population marocaine.

Des milliers de maisons ont été détruites, entraînant le déplacement des familles et les exposant aux éléments à une période de l'année où les températures baissent pendant la nuit. Des écoles, des hôpitaux et d'autres établissements médicaux et installations scolaires ont été endommagés ou détruits par les séismes, bouleversant d'autant plus la vie des enfants.

L'UNICEF apporte de l'aide aux enfants au Maroc depuis 1957, y a ouvert un bureau national en 1978 et a déjà mobilisé du personnel humanitaire pour soutenir les interventions immédiates sur le terrain, lesquelles sont dirigées par le Royaume du Maroc. En étroite coordination avec les autorités et les partenaires des Nations Unies, l'UNICEF est prêt à soutenir davantage l'aide humanitaire si nécessaire pour procurer des fournitures et des services essentiels aux enfants et aux familles touchés.

