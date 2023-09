PL 29 sur l'obsolescence, la durabilité et la réparabilité





Après le projet de loi : promotion et sensibilisation

ST-HUBERT, QC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Corporation des techniciens en électroménagers du Québec (CTEQ) encourage le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, à recommander au gouvernement des actions supplémentaires pour lutter contre l'obsolescence et favoriser la durabilité, la réparabilité et l'entretien des électroménagers de foyers québécois.

« Nous saluons le projet de loi et souhaitons son adoption rapide », souligne Sylvain LeBel, président de la CTEQ et propriétaire d'une entreprise familiale de réparation d'électroménagers. « Il faut cependant que le gouvernement aille plus loin en faisant la promotion active de notre métier auprès des jeunes et des travailleurs qui veulent réorienter leur carrière, afin de créer un bassin de main-d'oeuvre suffisant pour répondre aux besoins de réparation des appareils électroménagers. »

Dans un texte publié sur son site web, la CTEQ souligne qu'il s'agit d'un emploi bien rémunéré, effectué dans un environnement propre et stimulant, demandant une bonne condition physique, bien sûr, mais aussi de la minutie, de la curiosité et de la persévérance. « Le consommateur ne sait pas ce qui se passe avec son appareil et il compte sur les talents de détective du technicien, qui a les compétences pour trouver le problème, effectuer la réparation et sensibiliser son client aux bonnes pratiques d'utilisation », explique Sylvain LeBel.

Le CTEQ se réjouit par ailleurs de l'obligation pour les manufacturiers, telle que proposée dans le projet de loi, de garder des pièces facilement disponibles pour la réparation et ce, pour toute la durée de vie prévisible des appareils. Il est aussi important de réduire, voire limiter au maximum, les économies de production rendant les appareils plus difficiles à réparer. « Je ne compte plus les fois où une simple petite pièce de plastique, trop fragile, a généré des réparations plus importantes et inutiles. La durabilité est essentielle dans cette économie où tout coûte cher! », commente Sylvain LeBel.

Pour la CTEQ et son président, la voie législative n'est que le premier pas. « Le gouvernement peut compter sur les techniciens en électroménagers du Québec pour mettre leur passion à l'ouvrage et contribuer à allonger la vie des appareils des ménages québécois. Nous devons cependant être plus nombreux, notre métier mieux reconnu, afin d'être des partenaires pour lutter contre l'impact environnemental et économique de la désuétude des appareils électroménagers », conclut Sylvain LeBel.

À propos de la Corporation des techniciens en électroménagers du Québec

La Corporation des techniciens en électroménagers du Québec (CTEQ) regroupe plus de 70 membres, des entreprises d'installation, entretien et réparation d'appareils électroménagers, oeuvrant partout au Québec. La CTEQ s'est donné comme mission de faciliter le partage d'information et de formation entre les techniciens, grâce au soutien des manufacturiers, des commissions scolaires et des partenaires de l'industrie de l'électroménager.

SOURCE Corporation des techniciens du Québec

11 septembre 2023 à 17:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :