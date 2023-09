Bright Data : automatisez vos données concurrentielles d'ecommerce et suivez sans effort vos unités de gestion de stocks





Obtenez des informations précises et des alertes de suivi automatisées en temps réel avec l'eCommerce Tracker que vient de lancer Bright Data. La technologie suit plusieurs plateformes de commerce électronique au niveau du produit, de la catégorie et de la marque, en identifiant les problèmes et en saisissant les opportunités.

Grâce à cette technologie prête à l'emploi, les marques d'ecommerce accèdent immédiatement aux prix des concurrents pour chaque produit, aux estimations de ventes et à une douzaine d'autres indicateurs pour chaque catégorie, avec une actualisation toutes les heures. Recevez des alertes automatisées pour :

les détails, spécifications et images des produits

les prix de détail

les unités vendues

les ventes au détail en dollars

la position de la page

le classement de l'article

les sponsors

les ruptures de stock

le suivi des promotions

le lancement de nouveaux articles

le suivi de la séparation des variantes

le reporting sur des périodes comparables (semaine, mois ou année)

les marques concurrentielles

les attributs des produits

L'eCommerce Tracker intègre l'IA pour créer une solution de veille concurrentielle dans le cadre de la suite de produits Bright Insights. Il est conçu pour les marques, les vendeurs, les détaillants et les investisseurs afin de réduire les délais de décision et de stimuler les trajectoires de vente. Il s'agit de la première et seule plateforme d'informations d'ecommerce à intégrer l'outil d'IA générative.

Pour découvrir comment l'eCommerce Tracker et d'autres produits peuvent transformer votre entreprise, rendez-nous visite à la Paris Retail Week, stand B163, du 19 au 21 septembre pour une démonstration en direct de l'eCommerce Tracker.

À propos de Bright Data

Bright Data est la plateforme de données Web publique leader du secteur. Les entreprises du Fortune 500, les établissements universitaires, les organisations à but non lucratif et les petites entreprises font confiance aux solutions Bright Data pour récupérer et analyser les données Web de la manière la plus efficace, la plus fiable et la plus flexible afin d'optimiser la prise de décisions critiques.

11 septembre 2023 à 15:55

