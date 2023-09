Une cérémonie de remise des prix récompense les étrangers pour leur contribution aux échanges culturels





PÉKIN, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'inauguration des Orchid Awards s'est tenue vendredi à Pékin, en l'honneur de personnalités étrangères qui ont promu les valeurs communes de l'humanité et facilité les échanges culturels entre la Chine et le reste du monde, ainsi que l'apprentissage mutuel entre les civilisations mondiales. Les Orchid Awards sont organisés par le China International Communications Group, et le secrétariat des Orchid Awards est situé au Centre chinois pour le développement de la communication internationale (China Center for International Communication Development).

Li Shulei, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois (PCC) et responsable du département de la publicité du comité central du PCC, a assisté à la cérémonie et prononcé un discours.

Parmi les 10 lauréats étrangers figuraient Joseph W. Polisi (États-Unis), Essam Sharaf (Égypte), Flora Botton Beja (Mexique) et David Ferguson (Royaume-Uni).

Les lauréats ont convenu que l'approfondissement des échanges interpersonnels et le développement de la compréhension mutuelle représentaient une ambition mondiale commune. Dans cette optique, ils ont appelé à la nomination d'un plus grand nombre de représentants culturels afin de promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les différentes civilisations.

Concernant leur rôle dans la mise en oeuvre de l'initiative pour une civilisation mondiale, les lauréats se sont engagés à contribuer davantage au renforcement du consensus entre les sociétés et à la promotion de liens plus étroits entre les peuples.

Plus de 300 personnes issues des départements centraux concernés, d'organisations internationales, d'envoyés diplomatiques en Chine, de représentants de groupes de réflexion et d'organisations médiatiques chinoises et étrangères ont assisté à la cérémonie. Un forum culturel international a été organisé après la cérémonie de remise des prix.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2206269/Orchid_Awards.mp4

11 septembre 2023 à 14:58

