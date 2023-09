Bacardi acquiert ILEGAL Mezcal, une marque phare du mezcal artisanal aux États-Unis





Bacardi Limited, la plus grande entreprise privée de spiritueux au monde, annonce aujourd'hui avoir finalisé une transaction faisant de l'entreprise familiale l'unique propriétaire d'ILEGAL Mezcal®, un mezcal artisanal super premium de premier plan.

L'opération fait suite à une relation fructueuse dans laquelle Bacardi s'est associée à ILEGAL en 2015.

La catégorie du mezcal super premium croît à un rythme rapide et devrait se développer à un TCAC de 16 % au cours des cinq prochaines années selon IWSR. D'ici 2027, le segment de l'agave, qui englobe le mezcal et la tequila, devrait occuper le sixième rang mondial. Ce segment a récemment dépassé le whisky américain pour devenir la deuxième plus grande catégorie (en valeur) aux États-Unis. Avec 86 % de part du marché mondial, les États-Unis survolent la catégorie des mezcals super premium. (Source : 2022 IWSR).

« Nous pensons qu'ILEGAL a le pedigree nécessaire pour posséder et diriger la catégorie mezcal super premium au niveau mondial. ILEGAL complète parfaitement notre portefeuille et son intégration à notre entreprise place la marque sur une trajectoire de croissance encore plus soutenue, car le mezcal captive de plus en plus de consommateurs », déclare Barry Kabalkin, vice-président de Bacardi Limited.

« Bacardi et ILEGAL ont un engagement commun envers les communautés, la qualité et la durabilité environnementale, des piliers sur lesquels nous nous appuierons pour investir sur le long terme. En tant qu'entreprise familiale depuis sept générations, nous bâtissons sans relâche pour l'avenir afin de préserver l'héritage Bacardi », explique Mahesh Madhavan, CEO de Bacardi Limited.

Mondialement reconnu pour son branding lifestyle, ILEGAL est également fier d'être une entreprise responsable et durable, qui travaille avec des maestros mezcaleros de quatrième génération à Santiago Matatlán, Oaxaca, Mexique. ILEGAL Mezcal est bidistillé en petits lots en utilisant 100 % d'agave espadín. 100 % naturel et certifié mezcal artisanal par le Consejo Regulador del Mezcal (CRM), ILEGAL Mezcal n'utilise pas de colorants artificiels, de levures, d'arômes ni d'additifs.

John Rexer a créé ILEGAL en 2006, après avoir travaillé plusieurs années avec de petits distillateurs à Oaxaca pour fabriquer du mezcal pour son bar au Guatemala. L'objectif de John était de commercialiser le meilleur mezcal artisanal sur le marché mondial. Il a travaillé en étroite collaboration avec les distillateurs d'Oaxaca pour créer des emplois durables et être une force positive dans la protection de l'environnement et la préservation de la culture locale. John continuera à guider la vision de la marque.

« Nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de notre histoire », explique John Rexer. « Le succès d'ILEGAL va au-delà de la simple commercialisation de nos bouteilles ; il s'agit de construire notre entreprise avec une approche éthique. Nous serons toujours engagés en faveur de la production artisanale, de la communauté d'Oaxaca et de nos valeurs fondamentales. Faire partie de Bacardi présentera ILEGAL à un public plus large, tout en maintenant notre engagement envers la durabilité et en développant l'entreprise de manière responsable. »

ILEGAL Mezcal est disponible en version Joven, une saveur d'agave généreuse et légèrement fumée ; Reposado, maturé six mois en fûts de chêne américain semi-flambé ; et Añejo, vieilli pendant 13 mois via une combinaison de fûts neufs et usagés de chêne américain semi-flambé.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société internationale privée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes telles que le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN® et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 161 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie aujourd'hui 9 000 personnes, gère des installations de production dans 10 pays et vend ses produits dans plus de 160 marchés. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez le site www.bacardilimited.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Instagram.

À propos d'ILEGAL Mezcal

ILEGAL Mezcal a été fondé en 2006 et est aujourd'hui l'un des principaux mezcals artisanaux au monde. ILEGAL Mezcal est vendu dans plus de 40 pays et a remporté de nombreux prix pour sa qualité et son image de marque. La marque a remporté de nombreux prix, notamment le Gold Honor Shorty Award pour l'identité de marque, et a été nommée Agave Spirit 2022 par Bloomberg. L'entreprise se targue de mettre sur le marché des mezcals finement maturés ainsi que ses déclinaisons Joven. ILEGAL est produit et mis en bouteille à Oaxaca, au Mexique. La production est 100 % artisanale, utilisant de l'agave espadín mûr, des fours en terre, des moulins tahona et de petits alambics en cuivre. Rendez-vous sur www.ilegalmezcal.com ou Instagram.

11 septembre 2023 à 13:35

