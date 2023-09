Demander conseil au secteur de l'assurance IARD





TORONTO, le 11 sept. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) met sur pied un Comité consultatif technique (CCT) en matière de surveillance de l'assurance IARD non automobile. Grâce à l'adoption de cette approche transparente et collaborative, l'orientation et la prise de décisions de l'ARSF seront guidées par un large éventail de voix.

« Il est essentiel de collaborer avec des experts de l'industrie pour assurer l'intégrité et la croissance de nos secteurs réglementés et pour mieux protéger les consommateurs », a déclaré Beata Morris, directrice, surveillance des pratiques de l'industrie - Assurance IARD. « C'est pourquoi nous encourageons les professionnels de l'assurance IARD à présenter leur candidature pour faire partie de notre Comité consultatif technique et à donner leur point de vue sur tout, des priorités en matière de supervision aux principaux secteurs à risque du secteur. »

Les personnes sélectionnées fourniront également des conseils d'experts, des recommandations et de la rétroaction à l'ARSF.

L'ARSF est à la recherche de 14 membres pour un mandat de deux ans à compter de l'automne 2023.

Les candidats doivent être des membres expérimentés de leur organisation ou profession respective. Les candidats représenteront leur organisation ou leur profession sur des questions pertinentes.

Les candidats doivent également avoir une expérience directe et étendue dans le secteur de l'assurance IARD de l'Ontario.

L'ARSF est l'organisme de réglementation du secteur de l'assurance IARD et de l'assurance générale de l'Ontario. Assurer le traitement équitable des consommateurs dans le secteur de l'assurance IARD est une priorité clé de l'ARSF.

Pour en savoir plus sur le mandat du Comité consultatif technique en matière de surveillance de l'assurance IARD non automobile et sur les critères de sélection, veuillez consulter le nouveau mandat.

Comment présenter une demande :

Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et leur lettre de motivation à John Buenavides.

Les candidatures sont clôturées le 11 octobre 2023.

Pour en savoir plus :

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous.

