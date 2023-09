Valsoft Corporation intègre la filière de l'automatisation du marketing grâce à l'acquisition de DemandBridge





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 11 septembre 2023 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de DemandBridge (« DB »), qui offre un ensemble complet d'outils de commerce électronique facilitant la gestion transparente des marques et la distribution de contenu marketing.

DemandBridge propose une plateforme robuste et complète conçue de manière experte pour répondre aux différents besoins des entreprises. Elle connecte de manière transparente des systèmes de comptabilité, d'exploitation et de gestion des stocks à des portails de gestion de marques et de commerce électronique multicanaux de premier plan. L'entreprise propose par ailleurs une solution Web d'approvisionnement, développée par des professionnels du secteur ayant une connaissance approfondie du domaine.

« Je suis très heureux d'annoncer que DemandBridge a entamé un nouveau chapitre passionnant en se joignant à la famille Valsoft, s'enthousiasme Dave Rich, PDG de DemandBridge. Cette décision reflète notre volonté de poursuivre la croissance de la firme et d'assurer son succès. Grâce à l'expertise et aux vastes ressources de Valsoft, nous croyons fermement que DemandBridge va non seulement prospérer, mais aussi atteindre de nouveaux sommets en permettant à nos précieux clients de profiter de solutions innovantes d'automatisation du marketing. »

Outre sa plateforme, DemandBridge offre un large éventail de services en nuage favorisant la flexibilité et l'extensibilité, des outils de marketing à la demande, une gestion des données de pointe, des options d'intégration avancées, des capacités supérieures de production de rapports ainsi qu'une technologie d'approvisionnement favorisant les économies de coûts. La firme, qui a adopté le développement agile, procède à des mises à jour régulières en fonction des commentaires de ses utilisateurs.

« DemandBridge offre une solution de bout en bout inégalée d'automatisation du marketing, indique Gustavo Vargas, associé aux opérations chez Aspire Software, division opérationnelle de Valsoft. Nous sommes impatients de tirer parti de l'expertise et des ressources combinées pour fournir des solutions innovantes aux clients de DemandBridge. Cette acquisition représente une étape importante dans notre trajectoire de croissance. Les immenses possibilités qu'elle recèle sont fort prometteuses pour Valsoft et DemandBridge. »

À propos de DemandBridge

Forte de plus de 4 millions d'utilisateurs enregistrés et de 10 000 marques issues de nombreux secteurs, la plateforme de DemandBridge permet aux distributeurs de répondre de manière complète aux besoins de leurs clients en matière de marketing et de vente en biens matériels et en contenu numérique. La plateforme entièrement intégrée rationalise les tâches marketing fastidieuses grâce à une interface conviviale qui respecte les normes des marques, ce qui favorise de solides relations avec les clients et permet aux fournisseurs de s'établir comme partenaires de confiance.

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées offrant des solutions indispensables et nichées à leurs clients. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

Valsoft était représentée à l'interne par David Felicissimo, avocat général, et Ssin Choi, conseillère juridique principale. DemandBridge était représentée à l'interne par Mark Bruno, Affaires juridiques et commerciales, vice-président par intérim, et à l'externe par DLA Piper.

Pour plus de plus amples renseignements, consultez www.demandbridge.com et www.valsoftcorp.com.

