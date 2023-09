LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE L'ONTARIO CÉLÈBRENT L'INAUGURATION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS ABORDABLES CONFORME AUX PRINCIPES DE LA MAISON PASSIVE À WINDSOR





WINDSOR, ON, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent l'inauguration à Windsor d'un ensemble de 145 logements abordables de la Windsor Essex Community Housing Corporation.

Pour cet ensemble résidentiel, le gouvernement fédéral a fourni 33,8 millions de dollars, dont 13,3 millions de dollars sous forme de contribution, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement. Ces fonds s'ajoutent au financement d'un peu plus de 5 millions de dollars annoncé en septembre 2020. Cet investissement destiné à l'ensemble est fourni par les gouvernements du Canada et de l'Ontario par l'entremise du Fonds consacré à l'infrastructure sociale et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement.

L'ensemble Meadowbrook Place, situé au 3100 Meadowbrook Lane, est le plus important immeuble « passif » de l'Ontario. Le complexe compte 145 logements dont ont grandement besoin les personnes de tous les niveaux de revenu, y compris les petites familles et les personnes âgées. Il comprend 46 logements accessibles et offre l'accès à des aires communes intérieures et extérieures, à une station à barbecue et à de l'équipement de conditionnement physique extérieur. La construction a commencé à la fin de novembre 2019, et les résidents ont commencé à emménager à l'été 2023.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement, les petites familles, les personnes seules et les personnes âgées de Windsor ont maintenant accès à plus d'options de logement pour élever leurs familles ou accéder à des services de soutien essentiels au besoin. Meadowbrook Place permet d'accroître la disponibilité de logements abordables et d'aider à soutenir les personnes dans le besoin au sein de la collectivité. » ? L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est plus important que jamais d'investir dans le logement abordable. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement, nous augmentons l'offre de logements sûrs et stables pour les gens de Windsor. L'ensemble résidentiel dont nous célébrons l'inauguration aujourd'hui n'est qu'un exemple de ce que nous pouvons accomplir avec nos partenaires. » - Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor--Tecumseh

« Je suis très heureux de constater les progrès incroyables réalisés par la Windsor-Essex Community Housing Corporation ici à Meadowbrook Place, que notre gouvernement est fier de soutenir. Il est formidable de voir tous les niveaux de gouvernement s'unir pour répondre aux besoins de Windsor en matière de logement et soutenir les communautés les plus vulnérables, y compris celles qui risquent de devenir des sans-abri. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Les investissements historiques de notre gouvernement dans les logements abordables et supervisés dans notre communauté sont un signe clair de notre engagement envers Windsor et tout le sud-ouest de l'Ontario. Nous allons continuer à nous battre pour que les travaux commencent et que soient construits les logements dont nos résidents ont besoin et qu'ils méritent. » - Andrew Dowie, député provincial de Windsor-Tecumseh

« Meadowbrook Place représente les réalisations d'un grand nombre de personnes et d'organisations, depuis nos formidables partenaires communautaires jusqu'aux échelons supérieurs des gouvernements. La chose la plus importante à célébrer aujourd'hui est que Meadowbrook est devenu une partie intégrante de notre quartier - une communauté dynamique et accueillante que nos locataires et leurs familles sont fiers d'appeler leur chez-soi. » - Cynthia Summers, PDG de la Windsor Essex Community Housing Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL . Cet investissement vise à accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario . Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

SCHL-Ontario d'abordabilité l'abordabilité L'IPOL À partir de 2023-24, la province de l' Ontario investira 202 millions de dollars supplémentaires par an dans le Programme de prévention de l'itinérance et le Programme de logements supervisés pour les Autochtones, ce qui portera notre investissement annuel total à près de 700 millions de dollars. Ce montant comprend 16,7 millions de dollars pour la ville de Windsor , soit une augmentation de 34 % par rapport à l'année dernière.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

en matière de logement : Logement Canada. Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario se nomme Aider les acheteurs et protéger les locataires. Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable.

se nomme Aider les acheteurs et protéger les locataires. Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain.

est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

