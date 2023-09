Le gouvernement du Canada annonce un investissement de plus de 1,8 million de dollars pour contrer les méfaits associés à la consommation de substances à Hamilton (Ontario)





Ce financement aidera les personnes à risque de méfaits associés à la consommation de substances et de surdose dans la région d'Hamilton

HAMILTON, ON, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des collectivités de partout au pays perdent des êtres chers en raison de la crise des drogues toxiques et des surdoses. Pour lutter contre cette crise, nous avons adopté une approche concertée, compatissante, fondée sur des données probantes et axée sur la prévention, la réduction des méfaits, le traitement et l'application de la loi. Notre objectif est d'améliorer l'accès aux services, de promouvoir le bien-être et la résilience, de réduire la stigmatisation ainsi que les risques, et de sauver des vies.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral de plus de 1,8 million de dollars provenant du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour trois projets à Hamilton. Ce financement permettra aux trois organismes d'augmenter l'accès aux services des personnes qui consomment des médicaments ou des drogues ainsi que d'améliorer les résultats sur la santé des personnes à risque de subir des méfaits associés à la consommation de substances.

Grâce à ce financement, la Ville d'Hamilton étendra les services de proximité déjà offerts aux personnes qui consomment des médicaments ou des drogues et qui font face à des problèmes d'itinérance. St. Joseph's Healthcare mettra au point une approche fondée sur la mesure des résultats pour les soins aux personnes ayant des troubles liés à la consommation de substances. En outre, le réseau AIDS Network sera en mesure d'offrir des médicaments de qualité pharmaceutique comme solution de rechange à l'approvisionnement en drogues et en médicaments illégaux toxiques, de même que des mesures de soutien complet comme des occasions d'emploi et l'accès à des programmes de réduction des méfaits.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec tous les ordres de gouvernement, ses partenaires, les communautés autochtones, les intervenants, des personnes ayant de l'expérience vécue et des organismes de partout au pays en vue de soutenir une gamme complète de services et d'améliorer les résultats sur la santé de l'ensemble de la population canadienne, de sauver des vies et de mettre fin à cette crise de santé publique nationale.

Citations

« La crise des drogues toxiques et des surdoses continue de faire des ravages au sein des familles, des groupes d'amis et des communautés de tout le Canada, y compris de Hamilton. Nous tenons à soutenir les organismes qui oeuvrent en première ligne au sein des communautés pour assurer la sécurité des personnes qui consomment des drogues. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera ces organismes à intensifier leurs efforts pour sauver la vie des personnes à risque de méfaits liés à la consommation de substances et de surdoses. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Il n'existe pas de solution universelle pour régler cette crise. Il est plus important que jamais d'investir dans des solutions qui s'appuient sur la prévention, la réduction des méfaits et le traitement. C'est ainsi que nous sauverons des vies. »

Lisa Hepfner

Députée de Hamilton Mountain

« Ce financement provenant du PUDS est un catalyseur essentiel pour accélérer l'offre et l'adoption d'importantes innovations thérapeutiques pour les personnes qui ont des troubles liés à la consommation de substances. Il n'existe pas de solution miracle en ce qui concerne les dépendances, mais de grands progrès ont été accomplis dans la mise au point de stratégies fondées sur des données probantes ainsi que dans l'expansion de l'accès, et l'infrastructure fait également augmenter le nombre de personnes qui sont susceptibles de parvenir au rétablissement. »

James MacKillop (Ph. D.), directeur, Centre de recherche sur les dépendances Peter-Boris, St. Joseph's Healthcare Hamilton et Université McMaster

Faits en bref

Le financement de projet annoncé aujourd'hui provient du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada . Au moyen du PUDS, le gouvernement du Canada fournit des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement, de même qu'à des organismes communautaires et à des organismes sans but lucratif, pour l'intervention contre d'actuels problèmes associés à la consommation de substances au Canada .

. Au moyen du PUDS, le gouvernement du fournit des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement, de même qu'à des organismes communautaires et à des organismes sans but lucratif, pour l'intervention contre d'actuels problèmes associés à la consommation de substances au . Le financement de projet additionnel annoncé aujourd'hui à Hamilton a été accordé dans le budget de 2022 du gouvernement fédéral.

a été accordé dans le budget de 2022 du gouvernement fédéral. Depuis 2017, plus de 500 millions de dollars ont été engagés au moyen du PUDS de Santé Canada pour plus de 380 projets.

pour plus de 380 projets. La dépendance est un problème de santé qui peut être traité, et non un choix. De nombreuses personnes touchées par une dépendance font cependant face à de la stigmatisation et ressentent de la honte. Les mots que nous utilisons ont une incidence directe et profonde sur les gens qui nous entourent. Tous les Canadiennes et les Canadiens, y compris les professionnels de la santé et des médias, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils emploient pour parler de consommation de substances et des personnes qui consomment des médicaments ou des drogues.

Produits connexes

Liens associés

SOURCE Santé Canada

11 septembre 2023 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :