Votre lait : une nouvelle campagne à l'image des consommateurs d'ici

MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Pour souligner la qualité de la production laitière d'ici et ses standards de renommées internationales, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ), dévoilent Votre lait : une nouvelle campagne mettant de l'avant les goûts et les valeurs des Québécois et Québécoises.

« Le lait demeure un aliment phare au Québec. Les statistiques démontrent que 92 % des Québécois considèrent que la consommation de lait fait partie intégrante de la culture d'ici1. Peu importe comment les gens le boivent, notre initiative invoque la diversité de leurs goûts et de leurs habitudes de consommation tout en soulignant l'importance que les producteurs accordent au respect de l'environnement », souligne Julie Gélinas, directrice marketing Les Producteurs de lait du Québec.

L'offensive propose de véritables commentaires d'amateurs inconditionnels du lait. Les Québécois et Québécoises pourront également retrouver le porte-parole, Laurent Duvernay-Tardif, qui se manifeste par son apparition caméo sous le couvert de trois personnages pour le moins surprenants.

Les pratiques de l'industrie évoluent

Alors que les enjeux de société changent et que les choix des consommateurs évoluent, Les Producteurs de lait du Québec adaptent leurs pratiques de production pour répondre aux attentes et aux valeurs de leurs consommateurs. Ils se sont d'ailleurs fixé une cible de carboneutralité ambitieuse ralliant l'ensemble des producteurs québécois.

Le site web bonifié de la Famille du lait propose désormais aux consommateurs une nouvelle vitrine sur la démarche de responsabilité sociale des PLQ. Les efforts d'amélioration continue y prennent la vedette. On y retrouve le plan d'action destiné à la qualité du produit, le respect de l'environnement et l'éthique qui façonne le travail des producteurs de lait au quotidien.

« Les producteurs de lait ont toujours eu le désir de s'améliorer et de faire partie de la solution. En ce sens, de nouveaux projets innovants voient le jour en collaboration avec des producteurs, des chercheurs et des experts. La mobilisation et le travail d'équipe dont je suis témoin me rendent extrêmement fier. La production d'ici fait déjà bonne figure, alors que notre empreinte carbone est l'une des plus faibles au monde. Malgré tout, nous mettons tous les efforts nécessaires pour atteindre notre objectif de carboneutralité en 2050, en plus d'adopter un Plan d'action en développement durable tant sur le plan social, environnemental, éthique qu'économique », mentionne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 498 fermes laitières qui livrent quelque 3,47 milliards de litres de lait chaque année, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,25 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à coeur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi sur leurs fermes, en 2022, 684 millions de dollars en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

