Un montant de 2?294?200 $ pour la culture en Montérégie





LONGUEUIL, QC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les MRC d'Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D'Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu et de Vaudreuil-Soulanges, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, la Ville de Longueuil ainsi que la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, annoncent aujourd'hui la signature de l'Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie.

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont investi un montant total de 2?294?200 $, dont 1?103?000 $ proviennent du CALQ, 639?700 $ du MAMH dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, et 551?500 $ des instances régionales. Ce montant, réparti sur trois ans (2023-2026), assurera la mise en oeuvre des programmes de partenariat territorial pour le développement des arts et lettres de la Montérégie-Est, de la Montérégie-Ouest et de l'agglomération de Longueuil, permettant de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Citations des partenaires

«?Je salue l'engagement indéfectible des partenaires qui se joignent au CALQ pour donner une impulsion aux artistes et aux organismes de la Montérégie. Les retombées de la précédente entente dans la communauté et bien au-delà me réjouissent particulièrement et je suis convaincue que je découvrirai de nouvelles oeuvres absolument extraordinaires découlant de ce partenariat au fil des années à venir.?»

- Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

«?L'art, peu importe sa forme, occupe une place de choix dans la vie des Québécoises et Québécois. Par l'entremise du renouvellement de cette entente, notre gouvernement contribue une fois de plus à favoriser le développement de la culture sur le territoire de la Montérégie. Les initiatives qui verront le jour feront rayonner la région et je m'en réjouis.?»

- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

«?Je félicite l'ensemble des partenaires, qui travaillent en synergie pour soutenir les artistes de chez nous. Ceux-ci propagent les beautés de notre magnifique territoire, contribuant ainsi à nous rendre encore plus fiers de la Montérégie. Par cette entente, nous stimulerons davantage la création pour mettre en lumière le talent exceptionnel de nos artistes et le faire rayonner partout au Québec de même qu'à l'extérieur de ses frontières.?»

- Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie

«?La culture s'érige comme pilier du développement social et économique. Le renouvellement de cette entente vient reconnaître l'apport fondamental de nos artistes, écrivaines et écrivains dans le développement et le rayonnement de notre région. La Table de concertation régionale de la Montérégie est particulièrement fière de contribuer de nouveau à cette entente afin, notamment, d'appuyer les organismes culturels de nos communautés et ainsi favoriser l'essor et la diffusion des oeuvres artistiques et littéraires sur notre territoire.?» - Catherine Fournier, présidente de la Table de concertation des préfets de la Montérégie et présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil

«?Nous sommes heureux de voir la collaboration de ces nombreux partenaires pour les arts et la culture. Nous remercions, au nom des artistes et organismes d'ici, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les Municipalités régionales de comtés, la Ville de Longueuil et la Table de concertation régionale de la Montérégie.?»

- Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie

Programme de partenariat territorial pour le développement des arts et les lettres en Montérégie

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines, de favoriser leur rétention dans leur localité et d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Culture Montérégie est responsable de la promotion de l'entente et des appels de projets et accompagne les artistes, écrivains, écrivaines et organismes artistiques qui souhaitent déposer un dossier. Un appel à projets est en cours pour chacun des territoires de la Montérégie-Est, de la Montérégie-Ouest et de l'agglomération de Longueuil.

Territoire Lancement - Appel à projets Date limite de dépôt des dossiers Agglomération de Longueuil 25 juillet 2023 19 octobre 2023 Montérégie-Ouest 8 août 2023 2 novembre 2023 Montérégie-Est 5 septembre 2023 30 novembre 2023



11 septembre 2023 à 10:00

