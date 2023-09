LE CANADA ET L'ONTARIO CONSTRUIRONT DES LOGEMENTS ABORDABLES À OAKVILLE





OAKVILLE, ON, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario et la municipalité régionale de Halton ont annoncé un financement de plus de 45 millions de dollars pour la construction de 52 logements abordables à Oakville, en Ontario.

L'ensemble de logements avec services de soutien pour personnes âgées, situé au 263, rue Kerr, consistera en un immeuble d'appartements de moyenne hauteur. Trois des quatre étages sont à vocation résidentielle, et l'on y trouvera 52 logements au total, soit 22 studios et 30 logements d'une chambre. Un carrefour communautaire pour personnes âgées sera aménagé au rez-de-chaussée. Les unités seront destinées à des personnes âgées à faible revenu. Des programmes de logement et des services de soutien seront également offerts sur place.

Le bâtiment comprend des éléments de conception universelle et sera le premier immeuble résidentiel collectif avec services de soutien certifié comme étant conforme aux normes de la maison passive de la région de Halton.

Le gouvernement fédéral verse plus de 9 millions de dollars dans le cadre du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). De plus, les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent conjointement près de 12 millions de dollars par l'entremise de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC), une initiative de l'Entente bilatérale Canada-Ontario conclue dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. La municipalité régionale de Halton a, quant à elle, fourni un financement de plus de 24 millions de dollars pour l'ensemble de logements.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

La construction de l'ensemble devrait être achevée d'ici l'automne 2024.

Citations :

« L'ensemble de logements avec services de soutien pour personnes âgées du 263, rue Kerr offrira davantage de logements abordables avec services de soutien aux personnes âgées d'Oakville qui ont besoin d'un chez-soi stable. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de concevoir et de mettre en oeuvre des solutions pour les personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à ce travail de collaboration, un plus grand nombre de personnes âgées d'Oakville pourront désormais avoir un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement annoncé aujourd'hui permet d'améliorer le logement abordable dans notre région. Il entraîne aussi un véritable changement pour les groupes prioritaires qui en ont le plus besoin. L'ensemble de logements avec services de soutien pour personnes âgées du 263, rue Kerr est le résultat d'excellents partenariats et d'une collaboration visant à répondre aux besoins en matière de logement à Oakville. On veille ainsi à ce que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Anita Anand, députée fédérale d'Oakville et présidente du Conseil du Trésor

« L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement à augmenter la qualité des logements pour les personnes âgées à Oakville afin d'améliorer le mode de vie et le bien-être de ces dernières au sein de notre collectivité. Cet ensemble résidentiel fournira des logements dont les gens ont grandement besoin au coeur de Kerr Village, où ils peuvent vivre, magasiner et se divertir. » ? Pam Damoff, députée fédérale d'Oakville-Nord--Burlington

« Je suis fier d'entamer ce nouveau chapitre en tant que ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario. Les politiques de notre gouvernement ont produit des résultats historiques dans la construction plus rapide de logements et la lutte contre l'itinérance. L'accroissement du nombre de logements communautaires, abordables et avec services de soutien est un composant essentiel de notre engagement à construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Cet engagement aidera la population ontarienne, et surtout les personnes les plus vulnérables, à trouver des logements qui répondent à ses besoins et à son budget. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Je suis honoré d'assumer le rôle de ministre associé du Logement de l'Ontario et de soutenir des initiatives qui changent des vies, comme celle-ci, qui permet de créer 52 logements avec services de soutien pour personnes âgées à Oakville. Aider les gens à trouver un logement qui répond à leurs besoins et à leur budget est une priorité absolue pour notre gouvernement. » - L'honorable Rob Flack, ministre associé du Logement de l'Ontario

« De solides partenariats avec tous les ordres de gouvernement sont essentiels pour offrir plus de logements abordables à mesure que notre collectivité continue de croître. Dans le cadre de notre stratégie globale de logement de 2014 à 2024, nous avons investi 24,1 millions de dollars dans l'aménagement de l'ensemble de logements avec services de soutien pour personnes âgées de la rue Kerr. Ainsi, les personnes âgées de notre collectivité obtiendront les logements abordables et les services de soutien dont ils ont grandement besoin. Merci à nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur investissement conjoint de 21,2 millions de dollars dans cet important projet. » - Gary Carr, président de l'administration régionale de Halton

« En tant que maire d'Oakville et conseiller régional de Halton, je suis très fier de l'engagement important de la région de Halton, qui représente plus de 50 % du financement des 52 logements abordables essentiels que nous annonçons aujourd'hui. La population canadienne s'attend à ce que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble et offrent un soutien financier équitable. En nous assurant que chacun des ordres de gouvernement contribue à parts égales, nous pourrons augmenter notre impact collectif et répondre au besoin pressant de logements abordables additionnels. » - Rob Burton, maire d'Oakville

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' Initiative Canada - Ontario de logement communautaire (ICOLC) offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité. Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Les 2 premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. Pour en savoir plus, consultez le site de l'ICRL-3 et les critères d'admissibilité.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide à la population canadienne dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide à la population canadienne dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario se nomme Aider les acheteurs et protéger les locataires . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable.

se nomme . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain.

est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

