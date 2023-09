Éliminer la faim dans les écoles d'ici 2026: GND présentera une motion à l'Assemblée nationale





MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ -Dans un contexte de crise historique du coût de la vie, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, présentera une motion dans les premiers jours de la session parlementaire pour rallier l'Assemblée nationale autour d'un objectif commun: éliminer la faim dans les écoles d'ici la fin du présent mandat. Alors que des voix s'élèvent en faveur d'un programme universel d'alimentation scolaire, M. Nadeau-Dubois a pressé François Legault de fixer la barre haute en travaillant avec les oppositions et le milieu.

« Depuis que la CAQ est au pouvoir, la faim gagne du terrain au Québec. Avec la crise du coût de la vie et les prix scandaleux à l'épicerie, de plus en plus d'enfants vont à l'école le ventre vide et les mesures d'aide alimentaire dans les écoles ne suffisent plus. La bonne nouvelle, c'est que nous avons les moyens d'éliminer la faim dans les écoles du Québec. Le premier ministre Legault affirme que sa plus grande priorité, c'est l'éducation: nos élèves ne peuvent pas apprendre le ventre vide et il doit agir en conséquence », a affirmé le porte-parole de Québec solidaire.

« La réussite scolaire est profondément liée au bien-être des enfants et les gens sur le terrain nous le disent: des enfants qui ont le ventre vide ont moins la capacité d'apprendre. En pleine crise du coût de la vie, les écoles sont au coeur de la solution et les Québécoises et les Québécois s'attendent à du concret et de l'ambition de la part de Bernard Drainville et de François Legault », renchérit la porte-parole solidaire en Éducation, Ruba Ghazal.

La semaine dernière, Gabriel Nadeau-Dubois annonçait que la totalité de sa hausse de salaire serait versée à des initiatives luttant contre l'insécurité alimentaire au Québec.

L'insécurité alimentaire des enfants en trois chiffres

Les derniers chiffres de Statistique Canada révèlent que plus du cinquième des enfants québécois vivent une forme ou une autre d'insécurité alimentaire.

Près de 12 % des enfants québécois subissent une forme modérée ou grave d'insécurité alimentaire.

Selon Les banques alimentaires du Québec, 34% des bénéficiaires des banques alimentaires sont des enfants.

