Securian Canada annonce d'autres promotions pour renforcer son équipe de direction





Securian Canada, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'assurance novatrices et prêtes pour la vie, a le plaisir d'annoncer la promotion de deux de ses hautes dirigeantes à sa nouvelle équipe des cadres supérieurs. Sara Mazhar, chef de la Technologie, et Sharla Postic, chef de l'Administration, utiliseront leurs compétences de leadership exceptionnelles et leur vision stratégique dans leur poste respectif. Elles travailleront avec Nigel Branker, président-directeur général, afin de positionner la société pour la réussite.

« Ces promotions marquent un jalon important dans notre parcours vers la réalisation de nos ambitieux objectifs », a déclaré Nigel Branker, p.-d. g. de Securian Canada. « Sara et Sharla ont toujours démontré une excellente compréhension de notre vision et un engagement inébranlable envers l'excellence. Je suis ravi de travailler avec chacune d'elles alors que nous continuons à rehausser la position de Securian Canada sur le marché canadien. »

Depuis plus de dix ans, Sara Mazhar dirige des progrès technologiques pour Valeyo, la société soeur de Securian Canada, et elle est prête à tirer parti de cette expérience dans son nouveau poste de chef de la Technologie. Sara sera responsable de l'élaboration et du déploiement de la stratégie technologique de commercialisation de Securian Canada, en optimisant le portefeuille de produits numériques de l'entreprise. Ses connaissances technologiques approfondies, son expertise en expérience numérique et ses compétences d'exécution stratégique seront essentielles pour permettre à Securian Canada d'offrir une expérience de premier plan à ses clients et à ses employés.

Sharla Postic, qui s'est jointe à Securian Canada en 2022, a déjà laissé une marque indélébile en supervisant la prestation de services pour l'entreprise, et a joué un rôle déterminant dans l'élaboration d'une infrastructure solide et durable pour les nouveaux secteurs d'activité de l'organisation, y compris les secteurs des groupes d'affinité et de l'invalidité. Cette promotion reconnaît le dévouement et les compétences remarquables de Sharla, qui a su stimuler la croissance et le rendement dans les principaux secteurs verticaux où Securian Canada cherche à se démarquer et à acquérir des parts de marché. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sharla rehaussera l'expérience du service à la clientèle grâce à son leadership stratégique et étendra sa surveillance à nos équipes des installations et de l'administration.

Alors que Securian Canada poursuit sa croissance, l'intégration de Sara et de Sharla au sein de l'équipe des cadres supérieurs constitue une étape stratégique dans le renforcement du leadership de l'organisation. Elles joueront un rôle essentiel pour positionner Securian Canada à l'avant-garde de l'innovation au sein de l'industrie.

À propos de Securian Canada

Securian Canada est là pour les Canadiens et leurs familles ? quelle que soit leur définition de la famille. Tout ce que nous faisons contribue à assurer l'avenir des gens. Ses solutions d'assurance et de protection pratiques et prêtes pour la vie sont conçues pour assurer la sécurité financière des Canadiens, pour qu'ils puissent passer plus de temps à faire que chaque moment compte.

Depuis plus de 65 ans, elle donne aux Canadiens la confiance nécessaire pour faire face aux incertitudes de la vie. Securian Canada réunit des racines locales et une solide expertise, une empreinte nord-américaine et une perspective mondiale, tout en innovant à la vitesse requise pour les marchés qu'elle sert.

En collaboration avec sa société mère américaine ? Securian Financial ? Securian Canada est un assureur de premier plan dans les marchés canadiens des institutions financières, des associations et des groupes d'affinité. Elle offre des solutions d'assurance élaborées avec soin et des expériences spécialisées aux personnes qu'elle sert.

11 septembre 2023 à 08:10

