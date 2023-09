La Ville de Montréal franchit le cap des 100 chambres acquises pour en protéger la vocation et l'abordabilité





MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal exerce son droit de préemption pour faire l'acquisition d'un immeuble situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest au coût de 590 000 $ afin d'y planifier la réalisation d'un projet de logement social. Par cette dernière acquisition la Ville de Montréal franchit le cap des 100 chambres acquises et protégées de la spéculation immobilière.

L'immeuble de 3 étages, qui abritait une maison de chambres de 11 unités, est situé au 2023-2025, rue Wellington, dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Des travaux seront effectués pour améliorer la bâtisse et conserver sa vocation de logement social.

« Par cette acquisition, la Ville contribue à la préservation d'un milieu de vie inclusif dans un secteur de l'arrondissement du Sud-Ouest où les besoins sont importants. Grâce au droit de préemption, nous avons pu confirmer, dans la dernière année, l'acquisition de 104 chambres et petits logements dans les arrondissements du Sud-Ouest, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Ville-Marie et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Il s'agit d'un investissement de plus de 22 M$. Ces acquisitions font partie de nos actions concrètes pour protéger les logements abordables existants et pérenniser des solutions d'hébergement adaptées aux populations vulnérables », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest.

Le droit de préemption permet à la Ville d'acheter, en priorité sur tout autre acheteur, certains immeubles ou terrains afin d'y réaliser des projets au bénéfice de la communauté. Son exercice est en phase avec le Chantier Montréal abordable, une démarche de concertation réunissant les principaux acteurs de l'immobilier montréalais qui vise à favoriser la préservation de l'abordabilité de logements existants et à faciliter le rachat d'immeubles par des organismes communautaires à but non lucratif.

Pour plus d'information sur le droit de préemption, consultez montreal.ca

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

11 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :