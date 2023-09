Lazard nomme Stephen Lovegrove au poste de conseiller principal





Lazard Ltd (NYSE : LAZ) a annoncé aujourd'hui que Stephen Lovegrove avait rejoint le cabinet en tant que conseiller principal au service des clients des activités U.K. Financial Advisory et Geopolitical Advisory. Il sera basé à Londres.

« Nous sommes heureux d'accueillir Stephen chez Lazard. Il apporte une perspective d'expert sur des sujets économiques et géopolitiques développée au cours de plusieurs décennies d'expérience, et sa vision de la transition énergétique sera d'un intérêt particulier pour nos clients européens », déclare Peter Orszag, directeur général de Financial Advisory et PDG élu de Lazard.

Lazard Geo Political Advisory rassemble certains des esprits géopolitiques les plus expérimentés au monde avec la richesse de l'expertise commerciale de Lazard pour offrir aux dirigeants et aux conseils d'administration des analyses sur mesure et des informations stratégiques dans un environnement géopolitique en constante évolution.

« Stephen apporte à nos clients une vaste expertise en matière de sécurité énergétique, de services financiers et de relations commerciales européennes. Ses connaissances stratégiques approfondies et sa vision géopolitique aideront nos clients à évaluer les implications économiques et commerciales critiques des questions commerciales et politiques en évolution rapide à l'échelle mondiale », déclare Cyrus Kapadia, directeur général de Lazard U.K. Financial Advisory.

Stephen Lovegrove a été conseiller à la sécurité nationale du gouvernement britannique et a supervisé les capacités de sécurité, de défense et de renseignement du Royaume-Uni au nom du Premier ministre de mars 2021 à septembre 2022, après avoir été secrétaire permanent du ministère de la Défense de 2016 à 2021. Il a occupé plusieurs postes de direction à Whitehall, notamment celui de secrétaire permanent du ministère de l'Énergie et du Changement climatique, où il a supervisé l'introduction du régime britannique de contrats de différence pour le financement des énergies renouvelables, et celui de chef de l'exécutif des actionnaires du gouvernement (aujourd'hui U.K. Government Investments). Il a été représentant du gouvernement au conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Londres pendant sept ans. Il a rejoint la fonction publique en 2004 après une carrière dans la banque d'investissement chez Morgan Grenfell et Deutsche Bank.

Stephen Lovegrove est actuellement chercheur invité distingué à l'Université de Columbia, où il se concentre sur l'interface entre l'énergie et la sécurité nationale, et est directeur non exécutif du conseil d'administration de la société immobilière Grosvenor Ltd.

