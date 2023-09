/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À WINDSOR/





WINDSOR, ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur le logement à Windsor.

Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, accompagné d'Irek Kusmierczyk, député de Windsor--Tecumseh, a l'honorable Paul Calandra, ministre d'affaires municipales et de logement, à Cynthia Summers, PDG de la Windsor Essex Community Housing Corporation, et à Fabio Constante, Président du conseil d'administration de la Windsor Essex Community Housing Corporation, pour une annonce liée au logement.

Date : Le 11 septembre 2023



Heure : Les membres des médias sont invités à se joindre aux délégués pour une visite officielle du bâtiment à partir de 10h00 HE. La conférence de presse débutera vers 10h30 HE.



Lieu : Salle communautaire, 3100

Meadowbrook Lane, Windsor (ON)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

11 septembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :