Négociation dans le secteur public - La grève générale illimitée dans la mire du Front commun





MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Face à la fermeture du gouvernement du Québec après bientôt un an de négociations, l'ensemble des syndicats constituant le Front commun amorceront, le 18 septembre prochain, une vaste tournée d'assemblées générales afin de se doter d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée (GGI).

Les 420 000 travailleuses et travailleurs membres de la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS seront appelés à se prononcer démocratiquement, par vote secret, sur un mandat permettant de déclencher, au moment jugé opportun, une grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Le mandat précise de plus que le déclenchement de la GGI sera précédé de séquences de grève. La tournée d'assemblées générales se tiendra du 18 septembre au 13 octobre 2023.

« Malgré toute la pression imposée par le Front commun, malgré les actions de mobilisation des travailleuses et des travailleurs à travers le Québec depuis plusieurs mois et malgré les nombreuses séances de négociation, force est de constater que le gouvernement refuse de nous entendre. Il ne nous laisse pas d'autre choix que de nous doter d'un mandat de grève afin de faire avancer cette négociation. Cette mobilisation, ce sera d'abord et avant tout celle des travailleuses et des travailleurs que nous représentons. Parce que ce sont leurs demandes que nous portons », précisent d'une seule voix les représentants du Front commun François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ et Robert Comeau, président de l'APTS, qui soulignent aussi le caractère historique de ce grand mouvement de grève sans précédent au cours des 50 dernières années.

S'appauvrir de plus de 7 %

Depuis maintenant neuf mois, le gouvernement maintient obstinément son offre salariale de 9 % d'augmentation sur cinq ans, tandis que l'inflation réelle et prévue de 2022 à 2027 totalise 16,4 %. À terme, on propose donc aux 420 000 travailleuses et travailleurs représentés par le Front commun de s'appauvrir de 7,4 %.

Le Front commun dénonce vivement cette arrogance, alors qu'avant l'été, le gouvernement a délibérément choisi d'augmenter immédiatement le salaire des députés et députées de 30 % en plus des augmentations annuelles qui suivront. « Les problèmes d'attraction et de rétention évoqués par le gouvernement pour justifier cette augmentation sont tout aussi criants, sinon plus, dans nos services publics, ont rappelé les porte-paroles. C'est à croire que le gouvernement n'a pas de considération pour celles et ceux qui font fonctionner les établissements de santé, de services sociaux et d'enseignement ». Même constat en ce qui a trait aux conditions de travail et de pratique, alors que le gouvernement fait la sourde oreille aux solutions qui ne viennent pas de lui.

« Si le gouvernement veut être un employeur de choix, comme il le prétend, cela doit se traduire dans ses offres. Or, nous faisons face à plusieurs attaques, notamment à notre régime de retraite alors que des coupures sont proposées par de mesures de détention qui obligeraient nos membres à travailler plus longtemps pour contrer la pénurie, ou encore par le refus de renouveler certaines primes et mesures versées aux travailleuses et aux travailleurs au-delà du 30 septembre 2023. Si le gouvernement proposait de réelles améliorations, nous n'en serions pas là aujourd'hui ».

Manifestation nationale le 23 septembre prochain

En marge de la tournée d'assemblées générales, une importante manifestation se déroulera le 23 septembre prochain à Montréal. « Cette manifestation regroupera les travailleuses et les travailleurs, mais aussi la population. Tout le monde est invité à venir dire au gouvernement que les services publics, on y tient et qu'on ne le laissera pas affaiblir davantage nos réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. On a tous et toutes des enfants, des parents, des proches qui bénéficient de ces précieux services. Le gouvernement doit le comprendre, sinon l'automne risque d'être explosif », ont conclu les porte-paroles.

SOURCE CSN

11 septembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :