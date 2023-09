Logistique pharmaceutique: Le groupe Walden lance un nouveau réseau national de transport pharmaceutique en Allemagne





Eurotranspharma Europe, filiale du groupe Walden, s'associe à quatre entreprises allemandes de transport pharmaceutique pour créer Eurotranspharma Deutschland

Une proposition unique : le seul transporteur entièrement dédié au transport des produits pharmaceutiques et de santé avec un réseau en température dirigé à la fois en +2°C+8°C et +15°C+25°C pour les colis et les palettes.

Opérationnel à partir du premier trimestre 2024 : le maillage du réseau garantit un service à l'échelle nationale.

PARIS, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hilden - Le marché allemand peut compter sur un nouvel acteur pour la livraison de produits pharmaceutiques et de santé en température dirigée, conformément aux normes européennes BPD. « Eurotranspharma Deutschland GmbH sera le seul partenaire à transporter uniquement des produits de santé dans les deux plages de température de 2°C à 8°C et de 15°C à 25°C dans un seul réseau », explique Steffen Segelke, directeur général de la nouvelle société. « Nous assurerons la livraison le lendemain aux 18 000 pharmacies allemandes, aux hôpitaux, aux médecins et aux grossistes de tous les produits pharmaceutiques qu'ils commandent ».

Pour réaliser ces projets, Eurotranspharma, l'expert européen du dernier kilomètre pharmaceutique du groupe Walden, a uni ses forces à celles de quatre acteurs allemands du transport des produits de santé pour créer Eurotranspharma Deutschland GmbH. Eurotranspharma détiendra la majorité des parts de la nouvelle société. Le maillage du réseau Eurotranspharma Deutschland permettra de couvrir l'ensemble du pays dès le départ : une plate-forme centrale dans la région de Kassel complétée de dépôts régionaux dans toute l'Allemagne. Steffen Segelke prend la tête de la nouvelle entité avec plus de 20 ans d'expérience dans le transport et la logistique en Allemagne et près de 15 ans spécifiquement dans le secteur de la santé.

« Eurotranspharma Deutschland bénéficiera à la fois de l'expertise du Groupe Walden, leader par exemple sur les marchés anglais, français, belge et néerlandais, et d'une expertise locale grâce à nos quatre actionnaires allemands et à M. Segelke », déclare Stéphane Baudry, Président du Groupe Walden. Il prévoit un démarrage du réseau au début du premier trimestre 2024. "La flotte sera composée de vans & camions bi-température capables de transporter des marchandises dans les deux gammes de température requises." Un investissement majeur a également été réalisé dans le déploiement du système de gestion des transports et des solutions de suivi d'Eurotranspharma, développé pour les besoins spécifiques de l'activité de transport des produits de santé.

Interrogé sur les raisons qui ont poussé Walden à créer ce nouveau réseau, M. Baudry explique : « Ce projet émane de nos clients de l'industrie pharmaceutique et de la santé, qui nous ont interrogé sur notre capacité à fournir une solution de transport intégrée en Allemagne, uniquement dédiée aux produits pharmaceutiques et de santé. L'Allemagne est un marché stratégique mais dispose actuellement de trop peu d'options de transport, ce qui entraîne un risque accru pour nos clients et, plus généralement, pour la chaîne d'approvisionnement des produits de santé pour le patient. »

Benoit Latteur, directeur général d'Eurotranspharma Europe, souligne trois points forts dans la création d'Eurotranspharma Deutschland GmbH. « Tout d'abord, la capacité de livrer simultanément des produits à 2°C/8°C et à 15°C/25°C, grâce à une flotte de véhicules bi-température. Cela nous permet de consolider les volumes, d'améliorer la gestion des flux et des délais, et de fournir un service plus durable avec moins de véhicules sur la route ». Le deuxième avantage est qu'« Eurotranspharma a mis en place des processus et des outils éprouvés pour permettre le suivi en temps réel de la localisation de sa flotte et le contrôle de la température des produits transportés". Enfin, selon M. Latteur, « la création d'Eurotranspharma Deutschland GmbH permettra au marché allemand d'être connecté à un réseau de distribution du dernier kilomètre entièrement intégré, couvrant 9 pays, avec une approche paneuropéenne et des accords de niveau de service (SLA). » En outre, Eurotranspharma bénéficie de son appartenance au réseau Skandi Network (www.skandi-network.com ), le premier réseau européen collaboratif de transport pharmaceutique du dernier kilomètre reliant quotidiennement 26 pays européens.

"Je suis convaincu qu'Eurotranspharma Deutschland améliorera la qualité des services logistiques pour les secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique en Allemagne et, en outre, les connexions entre l'Allemagne et le reste de l'Europe, tant pour les questions de distribution centralisée que pour l'importation et l'exportation", conclut Steffen Segelke.

À propos de Walden

Fondé en 1951, le groupe Walden est une entreprise familiale dont l'ambition est de devenir un acteur mondial de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Ses activités sont regroupées autour de deux pôles d'expertise : la logistique et le transport de produits de santé (avec Movianto pour la logistique, Eurotranspharma pour le transport du dernier kilomètre sous température dirigée et Transpharma International pour le transport du premier kilomètre) et dans le transport express (avec Ciblex et Relais Colis). Pour soutenir ces activités, la filiale Pharma Pilot développe des solutions informatiques et numériques adaptées aux besoins spécifiques des missions et des clients du groupe. Le groupe Walden est présent dans 15 pays (Allemagne, République Tchèque, Danemark, France, Belgique, Inde, Irlande, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni), emploie plus de 6 000 personnes sur 180 sites et près de 800 000 m² d'entrepôts. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros.

www.walden-group.com

À propos d'Eurotranspharma

Eurotranspharma est la première société de transport européenne dédiée à 100 % au transport des produits de santé. Dans le strict respect des Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) de l'Union européenne, Eurotranspharma distribue les produits de santé sous température dirigée (2°C/8°C et 15°C/25°C). Grâce à ses outils informatiques connectés, Eurotranspharma assure la distribution du dernier kilomètre via un réseau unique en Europe et une tour de contrôle permettant une traçabilité complète de bout en bout. La société opère sur le marché européen dans 9 pays. Au-delà de son réseau interne, Eurotranspharma est membre fondateur de Skandi Network, le premier réseau collaboratif dédié au transport des produits de santé. Il relie quotidiennement 26 pays européens.

www.eurotranspharma.com

Contact :

Laure Murat

Responsable marketing et communication Walden Group

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2206749/Walden_Group_Logo.jpg

11 septembre 2023 à 06:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :