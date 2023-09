Avis aux médias - L'itinérance à Montréal: Ce que les chiffres ne disent pas! - Un regard sur les réalités du terrain racontées par le terrain





MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le mercredi 27 septembre à 15h, les médias sont invités à assister à une conférence de presse à la Livrerie (1376 Rue Ontario E) marquant le lancement de la 2e édition de la revue L'itinérance à Montréal : Au-delà des chiffres.

En collaboration avec 38 personnes issues du milieu de l'itinérance (travailleur·euses et personnes concernées), réunissant plus de 30 organismes et regroupements, cet ouvrage collectif coordonné par le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) présente à travers 20 portraits, un regard géographique et thématique de l'itinérance à Montréal en 2023. Par cette revue, le RAPSIM et ses membres mettent en lumière des réalités qui passent trop souvent sous le radar à travers la frénésie des chiffres du dénombrement.

Sur place prendront parole la directrice du RAPSIM, Mme Annie Savage ainsi que des autrices et auteurs ayant contribué à la revue. Ces personnes seront disponibles pour des entrevues.

Organismes et groupes contributeurs: La Maison Marguerite, Partenariat pour la prévention et la lutte à l'itinérance des femmes (PPLIF), Projet d'intervention auprès des mineur·es prostitué·es (PIaMP), Ex aequo, Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+, Jeunesse Lambda, Médecins du Monde, Coalition Jeunes+, CACTUS Montréal, P.O.P.I.R.-Comité Logement, La Maison Benoît Labre, Travail de Rue Action Communautaire (TRAC), Projet Genèse, Ressources Jeunesse de Saint-Laurent, Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOI), Ricochet (Hébergement/Homes), L'Anonyme, Dopamine, L'Auberge Madeleine, PACT de rue, Sidalys.

