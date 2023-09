L'opposition officielle souligne le triste 50e anniversaire du coup d'état chilien





QUÉBEC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie, Brigitte B. Garceau, souligne le triste 50e anniversaire du coup d'état militaire du Chili.

Le 11 septembre 1973, le général Pinochet renverse le président socialiste Salvador Allende, démocratiquement élu trois ans plus tôt, et impose une dictature marquée par une répression sanglante. Environ 38 000 personnes sont alors torturées et 3200 assassinées ou toujours portées disparues.

La députée libérale de Robert-Baldwin tient à offrir à la communauté chilienne du Québec ses encouragements à demeurer forte et unie en se remémorant ces tragiques souvenirs. Elle rappelle qu'entre 1974 et 1978, chaque année, près de 600 immigrants originaires du Chili sont venus s'installer au Québec dans le but de fuir les persécutions du régime Pinochet. Aujourd'hui, c'est plus de 14 000 personnes d'origine ethnique chilienne qui vivent ici et contribuent au bien-être et à l'épanouissement de la société québécoise.

« Je tiens à saluer le courage et la résilience des membres de la communauté chilienne présente au Québec. En ce triste jour du 50e anniversaire du coup d'état sanglant survenu au Chili, en 1973, je leur offre tout mon soutien et ma reconnaissance. Ce douloureux souvenir doit, encore aujourd'hui, être condamné d'une seule voix par l'ensemble des sociétés démocratiques. »

- Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

11 septembre 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :