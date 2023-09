Les consultants européens de Workday se préparent à se développer





Selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), une société de recherche et de conseil technologique mondiale de premier plan, l'espace de consultation Workday européen est connaîtra une croissance rapide en fonction du nombre d'organisations qui adopteront les solutions basées sur le cloud de la plateforme pour la finance, les ressources humaines et la planification.

Le rapport ISG Provider Lenstm Workday Ecosystem 2023 pour l'Europe révèle que les entreprises européennes prennent conscience de l'importance des services de consultation Workday dans un contexte d'optimisation et de transformation de leur gestion du capital humain (HCM) et de leurs processus de gestion financière afin de fournir des solutions pérennes. Selon le rapport de l'ISG, Workday est la meilleure application cloud d'entreprise pour la finance et les ressources humaines. De même, sa base de clients en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique (EMEA) et même ailleurs, ne cesse de progresser.

« La progression constante de l'adoption de Workday témoigne de son adéquation avec les entreprises de la région EMEA qui poursuivent une stratégie de logiciel en tant que service (SaaS) pour simplifier et permettre la gestion de leur main-d'oeuvre, et accorder aux utilisateurs commerciaux l'autonomie qu'ils exigent désormais », a déclaré Jill Stabler, associée d'ISG et responsable des services d'exploitation commerciale pour la région EMEA. « Workday dessert actuellement plus de 2 000 clients dont les sièges sont en Europe, dont plus de 40 % font partie du Financial Times Stock Exchange 100 Index (FTSE100) et du German Stock Market Index (DAX40). »

Selon le rapport de l'ISG, l'intégration et la gestion des systèmes de paie tiers sont cruciales pour les entreprises en Europe. Selon ledit rapport, l'intégration de Workday avec les systèmes existants hérités et d'autres solutions basées sur le cloud devient de plus en plus courante. Les grands intégrateurs de systèmes globaux (GSI) et les partenaires de services Workday élargissent leur écosystème de partenaires en établissant des partenariats technologiques avec des entreprises locales afin d'étendre leur compétence en matière de services sur le marché européen, indique l'ISG.

L'architecture ouverte de Workday permet une intégration transparente avec divers systèmes tiers, indique le rapport de l'ISG. Les partenaires de services de Workday peuvent personnaliser et adapter l'expérience autour des solutions Workday. Ils sont également en mesure de permettre aux clients d'accéder aux innovations proposées par d'autres partenaires et fournisseurs intégrés à Workday, précise l'ISG.

Au fur et à mesure que la plateforme Workday évolue, les organisations intègrent des modules supplémentaires de finance, d'analyse, de gestion des talents et de paie au-dessus de la plateforme de gestion du capital humain (HCM) de base, indique le rapport de l'ISG. Workday Extend, une offre de Workday qui aide les entreprises à créer des applications connexes, est l'un des portefeuilles Workday à la croissance la plus rapide, selon l'ISG.

« Les entreprises sont prêtes à faire des essais avec des applications sur mesure pour leurs activités », a déclaré Jan Erik Aase, associé et leader mondial de l'ISG Provider Lens Research. « Une fois que ces applications sont conçues et lancées, elles ont de fortes chances d'être acceptées comme standards. »

Le rapport examine également la façon dont les prestataires de services développent des tableaux de bord pour obtenir des informations sur différents aspects et étapes du fonctionnement de Workday.

Le rapport ISG Provider Lenstm Workday Ecosystem 2023 pour l'Europe évalue les capacités de 19 fournisseurs répartis dans trois quadrants : Services de consultation et de stratégie, Services de mise en oeuvre et d'intégration, et Services de gestion.

Le rapport désigne Accenture, Alight, Cognizant, Deloitte et PwC comme leaders dans les trois quadrants. IBM est désigné comme leader dans deux quadrants, tandis que Hexaware, Kainos, KPMG et Tietoevry sont reconnus comme leaders dans un quadrant chacun.

De plus, Kainos et Mercer sont désignés comme « Rising Stars » (entreprises possédant un « portefeuille prometteur » et « un potentiel futur considérable » selon la définition de l'ISG), dans un quadrant chacun.

Une version personnalisée du rapport est disponible chez PwC.

Le rapport ISG Provider Lenstm Workday Ecosystem 2023 pour l'Europe est disponible pour les abonnés ou à l'achat définitif sur cette page web.

À propos d'ISG Provider Lenstm Research

La série de recherches ISG Provider Lenstm Quadrant est la seule évaluation de fournisseurs de services de son genre à combiner une recherche empirique et axée sur les données avec une analyse de marché, le tout enrichi par l'expérience concrète et les observations de l'équipe de conseil mondiale de l'ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et une analyse de marché pour les aider à orienter leur choix de partenaires d'approvisionnement appropriés, tandis que les conseillers de l'ISG utilisent les rapports pour valider leurs propres connaissances du marché et formuler des recommandations aux clients de l'entreprise ISG. La recherche couvre actuellement les fournisseurs offrant leurs services à l'échelle mondiale, en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, dans le Benelux, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Australie et à Singapour/Malaisie, et d'autres marchés seront ajoutés dans le futur. Pour plus d'informations sur la recherche ISG Provider Lens, veuillez visiter cette page web.

Une série d'études complémentaires, les rapports ISG Provider Lens Archetype, propose une évaluation inédite des fournisseurs en partant du point de vue de différents types d'acheteurs spécifiques.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) est une importante firme mondiale de recherche et de conseil en technologie. Partenaire de confiance pour plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 premières entreprises mondiales, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public, les fournisseurs de services et de technologie à atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. La firme se spécialise dans les services de transformation numérique, y compris l'automatisation, le cloud et l'analyse de données ; le conseil en approvisionnement ; les services de gouvernance et de gestion des risques ; les services de transport de données ; la conception de stratégie et d'opérations ; la gestion du changement ; l'intelligence de marché et la recherche technologique et l'analyse. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 600 professionnels prêts pour le numérique, opérant dans plus de 20 pays - une équipe mondiale reconnue pour sa pensée innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie dans l'industrie et la technologie, et ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale basées sur les données de marché les plus complètes de l'industrie. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.isg-one.com.

