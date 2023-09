Saisir les opportunités pour améliorer l'avenir de la science-fiction chinoise





BEIJING, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du Quotidien du peuple :

Par Liu Cixin : C'est en étant profondément inspiré par les merveilles de la science que je me suis aventuré dans le domaine de la création de science-fiction.

Je me souviens encore très bien de mon euphorie en lisant la nouvelle du premier atterrissage humain sur la lune au cours de mon enfance. Au fil des ans, j'ai imaginé d'innombrables scénarios d'astronautes chinois s'aventurant dans l'espace. Aujourd'hui, lorsque je vois les lancements réguliers des vaisseaux spatiaux Shenzhou et que je regarde les astronautes chinois en mission sur ma télévision, je me sens parfois submergé par un sentiment surréaliste. Tout cela est-il vraiment en train d'arriver ?

Ces dernières années, le secteur chinois de la science-fiction a subi un développement rapide et reçu une large attention. Cela n'aurait pas pu se produire sans les progrès globaux de la société, notamment les avancées de l'industrie aérospatiale et la large application des technologies de l'Internet. Nous sommes dans un contexte de modernisation rapide, d'industrialisation et de numérisation, avec ses opportunités et ses espoirs ainsi que ses pressions et ses défis. Nous nous extasions devant les merveilles de la science et nous attendons à ce que la science et la technologie apportent une vie meilleure aux êtres humains. Tout cela constitue un terrain fertile pour la prospérité de la science-fiction.

La science, source de force pour la science-fiction

La science-fiction est le résultat de la révolution scientifique et technologique moderne. Au début du XIXe siècle, les progrès scientifiques et technologiques ont favorisé les révolutions industrielles, excité l'imagination et encouragé les aspirations des gens pour l'avenir. C'est ainsi que la littérature de science-fiction a vu le jour.

Alors que l'humanité entrait dans l'ère de l'électricité après celle de la vapeur, entre les années 1920 et 1960, les progrès de la science et de la technologie ont démontré une fois de plus leur capacité écrasante à changer le monde. La révolution du monde de la physique, représentée par la théorie de la relativité et la mécanique quantique, a ouvert de nouveaux horizons. L'admiration des gens pour le pouvoir de la science et leurs attentes concernant l'avenir ont atteint un point culminant au cours de cette période, conduisant à une ère florissante pour les oeuvres de science-fiction.

Basée sur la science, la science-fiction crée un univers futuriste différent du monde réel. Bien que les auteurs de science-fiction imaginent les mondes de demain, ils ne cherchent pas à les prédire. Le fait que les prédictions d'un livre de science-fiction se réalisent ou non n'a pas vraiment d'importance lorsqu'il s'agit d'évaluer sa qualité. De nombreux auteurs de science-fiction, moi-même compris, choisissent intentionnellement des cadres peu susceptibles de devenir une réalité pour raconter leurs histoires, et utilisent des perspectives nouvelles pour montrer les merveilles de la science, permettant ainsi aux gens d'en découvrir la beauté.

Après 200 ans de développement, d'innombrables oeuvres de science-fiction ont déjà envisagé l'avenir de différentes manières, au point que l'on se demande parfois si la science-fiction pourra continuer d'être créative à l'avenir. À mon avis, la créativité de la science-fiction est infinie. Il est même possible de redonner vie à des thèmes traditionnels suivant la façon dont vous les abordez.

Par exemple, la nouvelle de science-fiction classique « Marche au soleil » raconte l'histoire de l'unique survivant d'un terrible alunissage forcé, qui doit sans cesse continuer à marcher sur la surface de la lune pour rester à la lumière du soleil et survivre grâce à un panneau solaire en forme d'aile. Il s'agit d'un récit simple sur le thème classique de l'alunissage, mais il est extraordinairement bien écrit.

De mon point de vue, alors que la technologie aérospatiale chinoise continue de progresser, utiliser une approche « micro-réaliste » pour décrire la façon dont une équipe d'ingénieurs construit une station spatiale et une base lunaire se traduirait par un grand succès.

De plus, de nouveaux domaines émergent sans arrêt avec les progrès de la science, offrant de nouveaux thèmes à traiter en science-fiction. Des domaines scientifiques modernes hautement développés tels que la physique, la cosmologie et la biologie moléculaire nous montrent un univers et une nature toujours plus magiques, plus immenses et plus imprévisibles, qui contiennent de riches ressources pour la création de récits de science-fiction. Cependant, ils rendent également la science fondamentale d'aujourd'hui plus compliquée sur le plan théorique et plus ardue sur le plan de l'expression mathématique, rendant le tout difficile à comprendre pour les profanes. Trouver comment exploiter pleinement ces ressources représente autant un espoir pour le développement de la littérature de science-fiction qu'un défi pour ses auteurs.

Face à l'inconnu, la science-fiction devrait toujours présenter des concepts neufs, originaux et surprenants pour continuer d'intéresser les lecteurs. Pour y parvenir, les auteurs de science-fiction devraient toujours conserver un état d'esprit jeune, en veillant à ce leur imagination reste en phase avec l'époque.

Extraire la beauté des équations scientifiques

Développer l'imagination des gens est une mission importante de la science-fiction. « Gravity », un célèbre film de science-fiction pure, nous montre que la chose la plus importante pour les créateurs de science-fiction est d'éprouver un sentiment poétique à l'égard de l'univers. Une bonne oeuvre de science-fiction nous présente une goutte d'eau en perspective d'un vaste océan, amenant les gens à étendre leur vision limitée pour faire l'expérience d'un monde plus vaste au-delà de la réalité.

La science est source de force pour la science-fiction, tandis que la beauté de la science est souvent confinée au sein d'équations scientifiques. Les gens ordinaires doivent fournir des efforts considérables pour en apercevoir l'éclat. Mais une fois qu'elle transparaît, son impact sur notre âme et son pouvoir de purification sont immenses, ce que d'autres genres de littérature peinent à reproduire. La science-fiction est un pont vers la beauté de la science, elle la libère de ses équations pour la présenter au public.

Le succès de la science-fiction repose en grande partie sur l'attrait d'une imagination débordante. La théorie du Big Bang venue de la cosmologie moderne est spectaculaire et impressionnante. Le long voyage de l'évolution de la vie est tortueux et romantique. La vision poétique de l'espace-temps dans la relativité générale, le microcosme magique de la physique quantique... La vision du monde révélée par la science dépasse de loin notre imagination. Comment les écrivains peuvent-ils présenter une telle beauté de la science ?

Le « macro-détail » est une technique exclusive à la littérature de science-fiction. Bien que chaque récit nécessite des détails, le traitement de ces derniers a évolué dans la science-fiction. Je peux imaginer une histoire courte, que je nommerais « Singularity Fireworks », qui décrit un groupe de super-consciences pour qui le Big Bang n'est rien de plus qu'un feu d'artifice. L'oeuvre utilise peu de mots pour dépeindre les discussions et les sentiments entre deux entités avant et après le feu d'artifice, mais elle englobe l'histoire de l'univers depuis le Big Bang dans l'espace-temps, déployant une vision d'un supra-cosmos au-delà de notre univers. C'est ce genre de « macro-détail » qui, à mon avis, incarne le mieux les caractéristiques et les avantages de la littérature de science-fiction.

Depuis que je me suis lancé dans la création d'oeuvres de science-fiction, j'ai cherché des ressources narratives issues des progrès scientifiques et technologiques en m'efforçant d'exprimer le lien direct et tangible, basé sur des principes scientifiques, entre l'humain insignifiant et cet univers grandiose. Au commencement, l'univers était plus petit qu'un atome et tout était un. Cela détermine la connexion naturelle entre les parties minuscules de l'univers et le grand tout. Même si l'univers s'est étendu à l'échelle actuelle, je pense que cette connexion existe toujours et que l'évolution et les changements de l'univers sont étroitement liés à la vie et au destin de chaque être humain. Lorsque je crée des histoires, je m'efforce toujours d'envisager plusieurs scénarios de ce lien spécifique entre les humains et l'univers puis de transformer cette imagination en récits captivants et édifiants.

Bien sûr, la science-fiction ne dépeint pas toujours l'avenir et l'imagination ; elle englobe également le présent et la réalité. Je prends mon propre roman « Le Problème à trois corps » comme exemple. La première partie dépeint un passé fictif mais très ancré dans la réalité afin de stimuler l'imagination des lecteurs. La deuxième partie est un long voyage de la réalité vers l'imaginaire. La troisième partie est un roman de science-fiction pure, avec une forte connotation « fan de science-fiction ». Partir de la réalité pour aller vers un monde lointain et éthéré est une structure typique de la science-fiction traditionnelle, et également un mode narratif auquel les lecteurs chinois de science-fiction sont habitués : partir de la réalité pour se rendre dans le futur.

Saisir l'opportunité d'un développement innovant

Les films de science-fiction ont eu un impact significatif sur moi. Ma façon de raconter des histoires et de construire une imagerie visuelle est influencée par les films de science-fiction. Les images sont puissantes, et de nombreux concepts imaginatifs de la science-fiction ne peuvent être représentés que par des moyens visuels. À cet égard, les films possèdent un avantage significatif sur des mots imprimés sur du papier.

Cependant, en raison du faible coût de publication et du nombre relativement fixe de lecteurs, les auteurs disposent d'une plus grande marge de manoeuvre pour créer et peuvent explorer des idées et des techniques de narration plus innovantes. Le coût de production des films de science-fiction est bien plus élevé, car ils doivent lutter pour attirer l'attention d'un public plus large et plus diversifié. Les films doivent tenir compte de l'acceptation des formes et des contenus innovants par le public, et trouver un point d'équilibre dans l'expression artistique.

Ces dernières années, la littérature comme les films de science-fiction ont joué de leurs points forts respectifs. L'adaptation de certains romans de science-fiction en films et séries télévisées a permis de faire connaître la science-fiction à un public plus large, stimulant ainsi la croissance du secteur de la science-fiction. Pour développer davantage la littérature de science-fiction à l'heure actuelle, il faut s'efforcer d'élargir le vivier d'écrivains de science-fiction chinois, afin de permettre à davantage de talents et d'oeuvres d'émerger. Le développement des films et des séries télévisées de science-fiction nécessite une augmentation des réserves de talents et d'expérience, pour offrir plus d'opportunités à la nouvelle génération de scénaristes, de réalisateurs et de producteurs de participer à l'effort de création. En outre, il est crucial de renforcer la coopération internationale et d'accumuler une expérience de production plus mature.

Promouvoir le développement de la science-fiction soulève de nouvelles exigences en matière de théories et de critiques littéraires. Par exemple, la technique du « macro-détail » et d'autres méthodes de création utilisées en science-fiction ont un besoin urgent de perfectionnement théorique pour former une technique d'expression consciente. La critique des oeuvres de science-fiction doit également évoluer avec son temps, en se libérant des contraintes liées à l'utilisation d'une perspective dépassée pour appréhender les oeuvres nouvelles et les phénomènes récents. Des théories novatrices et des commentaires incisifs et vibrants peuvent assurément stimuler le développement de la création dans le domaine de la science-fiction.

Les oeuvres de science-fiction contribuent à cultiver l'imagination chez la jeunesse, en stimulant leur créativité et leurs capacités d'innovation. L'éducation à la science-fiction peut être introduite de manière appropriée dans l'enseignement scolaire, en ajoutant du contenu de science-fiction aux manuels scolaires ou en cultivant l'intérêt des enfants par le biais de créations de science-fiction en ligne. On pense qu'un nombre considérable de jeunes lecteurs et de jeunes téléspectateurs apprécient la science-fiction, initiant ainsi une exploration consciente de la science-fiction et de la science.

La science-fiction chinoise a fait preuve d'un grand élan et d'un grand potentiel. Nous devons saisir cette occasion de renforcer ce secteur.

(Cet article a été compilé par Dong Yang sur la base d'une interview avec Liu Cixin.)

Liu Cixin est né en 1963 à Yangquan, dans la province du Shanxi en Chine du Nord. Titulaire d'une licence, il est ingénieur principal ainsi qu'auteur de science-fiction et membre de l'Association des écrivains chinois. Ses oeuvres principales comprennent les romans « L'Ère de la supernova », « Boule de foudre », la trilogie du « Problème à trois corps » ainsi que des histoires courtes comme « Terre errante », « L'instituteur du village » et « Brouillage de toute la bande de fréquences ». Sa trilogie du « Problème à trois corps » est largement considérée comme un jalon dans la littérature de science-fiction chinoise.

