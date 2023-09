PATEO présente d'importantes innovations en matière de mobilité et des plans d'expansion mondiale avec des partenaires stratégiques à l'IAA MOBILITY 2023





MUNICH, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'IAA MOBILITY (le Salon international de l'automobile et de la mobilité) 2023 (aussi appelé « Salon de l'automobile de Munich ») a débuté le 5 septembre au Centre des expositions de Munich et durera jusqu'au 10 septembre. Il s'agit de la conférence industrielle la plus importante pour le secteur de la mobilité mondiale et d'une plateforme pour promouvoir la durabilité et mettre en valeur la diversité du secteur de la mobilité. Lors de ce grand événement, PATEO CONNECT+ s'est associé à des partenaires stratégiques tels que Tencent, BlackBerry, Amazon et Qualcomm pour mettre en avant le succès de ces efforts de coopération auprès des visiteurs du Salon de l'automobile de Munich.

PATEO a préparé un total de trois « armes magiques » spéciales pour le Salon de l'auto, à savoir la plateforme de tableau de bord intelligent PATEO, la plateforme cloud PATEO et le produit T-Box 5G, qui représentent ses années de travail acharné et de réalisations fructueuses dans le domaine de la mobilité intelligente et illustrent dans le même temps son insistance sur l'innovation au cours de ces années.

Cette fois, deux séries de produits de la plateforme de tableau de bord intelligent PATEO, respectivement propulsées par Snapdragon SA8155P, le processeur de 3e génération, et Snapdragon SA8295P, le processeur de 4e génération, sont exposés comme des produits essentiels de PATEO. Parmi eux, le tableau de bord intelligent basé sur le SA8155P intégrant la fonctionnalité BlackBerry IVY est un point fort.

En s'appuyant sur les avantages du tableau de bord alimenté par le SA8155P de troisième génération, notamment ceux liés à l' application IHM et à l'IA , PATEO s'est joint à BlackBerry pour créer un tableau de bord intelligent personnalisé basé sur le système d'exploitation en temps réel (RTOS) QNX ® Neutrino ® et sur l'hyperviseur QNX ® , offrant ainsi une expérience de conduite intelligente plus personnalisée et interactive et des innovations révolutionnaires telles que l'accès sécurisé aux données dans de multiples domaines de véhicules et le déploiement informatique côté périphérie + les mises à jour à distance. En outre, les deux parties ont également rassemblé leurs équipes de R&D pour adopter la solution exclusive de gestion de batteries d'Electra afin de fournir des recommandations en temps réel et personnalisées pour la gestion de l'autonomie des véhicules électriques, en vue d'augmenter l'autonomie et de soulager l' « anxiété liée à l'autonomie » du conducteur. À ce jour, il a été désigné pour des projets de production de masse de plus de dix modèles de véhicules de cinq constructeurs automobiles.

Les plateformes de tableau de bord Snapdragon de 4e génération de PATEO (alimentées par le SA8295P) sont une nouvelle mise à niveau de la 3e génération. En vertu de sa puissance de calcul ultra-élevée et des riches capacités de son interface, il réalise l'intégration de multiples fonctionnalités de l'UCE dans la voiture.

Le partenariat entre PATEO et Tencent intégrera cette fois les capacités de TAI (Tencent Auto Intelligence), le tableau de bord intelligent de Tencent, dans les secteurs du tableau de bord intelligent et de l'exploitation de services, pour co-construire une expérience utilisateur rassurante, efficace et agréable, et dans le même temps, en s'appuyant sur le riche écosystème de services de panmobilité et la plateforme SaaS de Tencent, pour explorer des modèles et des solutions innovantes dans des segments tels que la connectivité mobile-véhicule et le fonctionnement utilisateur basé sur des scénarios.

La plateforme cloud PATEO illustre les réalisations remarquables de l'entreprise en matière d'intégration d'écosystèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie, y compris Amazon Music, et un centre d'appels intelligent alimenté par ChatGPT.

La plateforme éco-internationale de PATEO intègre les fonctionnalités et services de l'App Store, permettant au client final de bénéficier d'une gestion flexible du cloud et de services de contrôle d'application précis, et fournissant aux équipementiers des ressources d'applications plus riches grâce à un marché unifié d'applications.

En tant que l'un des principaux partenaires d'Amazon dans l'industrie automobile nationale chinoise, PATEO s'est associé à la marque pour aider les équipementiers à se doter des écoservices uniques d'Amazon tels qu'Amazon Music et Alexa dans les véhicules ; à ce jour, il les cas d'équipementiers ayant recours à Amazon Music s'accumulent. Grâce aux écosystèmes de contenu et de services en ligne d'AWS, d'importantes ressources musicales, une expérience sonore diversifiée et une expérience d'interface utilisateur personnalisable et personnalisée sont réalisées.

La plateforme cloud PATEO a travaillé avec Amazon pour créer des services d'eCall et de bCall conformes aux normes européennes sur les eCalls à partir du produit Amazon Connect. En intégrant les capacités de ChatGPT, un service client intelligent pilote à partir du grand modèle peut être réalisé, capable de générer des réponses qui répondent aux normes de service en temps réel en fonction de son échange avec l'utilisateur, et d'aider l'agent à compléter le remplissage automatique du fichier, améliorant ainsi l'efficacité du sauvetage et la qualité du service.

Outre les logiciels, PATEO a également présenté des matériels de mobilité innovants tels que :

Le T-Box 5G V2X : Développé conjointement avec Qualcomm à l'aide du chipset SA515M, ce terminal intègre des capacités clés pour permettre un traitement intelligent des données des véhicules ;

AR Creator : Adoptant le SoC automobile à haute puissance de NXP, ce système génère des cartes en HD pour la navigation en réalité augmentée, améliorant l'expérience de conduite autonome ;

VOYAH Dreamer T-Box : La solution de T-Box sur mesure de PATEO équipe le VE VOYAH Dreamer de services intelligents.

En exposant ce matériel de mobilité de pointe, PATEO démontre ses capacités étendues en matière de développement de solutions spécialisées pour le transport de nouvelle génération.

Sa vaste gamme d'innovations démontre l'importance que l'entreprise accorde à cet événement de haut niveau, et confirme que PATEO est bien positionné pour se développer à l'international.

Positionnée comme une entreprise de plateforme éco-intelligente pour l'automobile : Depuis son entrée dans le domaine de l'IoV (Internet des véhicules) en 2009, PATEO est devenu un fournisseur de solutions de tableaux de bord intelligents leader du secteur, offrant des capacités complètes en matière de matériel, de logiciels, de services cloud et d'opérations intégrées. En couvrant toute la chaîne de valeur des tableaux de bord intelligents, PATEO a atteint une position de leader dans le développement du tableau de bord intelligent intégré verticalement.

PATEO possède de solides capacités de R&D indépendantes et fournit des solutions flexibles de livraison complètes adaptées aux besoins des constructeurs automobiles, allant du matériel OEM aux plateformes complètes intégrant le matériel, les logiciels, les intergiciels et les algorithmes, et répondant aux besoins des équipementiers d'une coopération diversifiée à guichet unique.

Les nombreuses configurations mondiales de PATEO fourniront également une aide accrue pour permettre aux équipementiers de préparer leur entrée sur les marchés étrangers. Afin d'aider les constructeurs automobiles à se développer à l'étranger, PATEO a préparé des cadres de conformité, obtenu des brevets mondiaux et s'est associé à AWS pour l'infrastructure et l'assistance à l'échelle mondiale. Avec ses initiatives mondiales stratégiques, PATEO aide ses partenaires à pénétrer de nouveaux marchés à l'étranger grâce à des technologies de mobilité intelligentes de pointe.

PATEO fournit actuellement des services de R&D, de coopération écosystémique, de conformité et d'exploitation à l'étranger. À l'avenir, PATEO établira des pôles principaux dans des régions clés telles que l'Asie du Sud-Est et l'UE pour offrir des solutions de mobilité intelligente localisées. Elle mettra également en place des sites sur des marchés spécifiques pour répondre aux exigences légales. S'appuyant sur ses compétences clés dans des domaines tels que l'infrastructure cloud, les plateformes IoV et les écoservices, PATEO s'apprête à se développer à l'échelle mondiale, dans le but d'apporter des innovations de mobilité chinoises de premier plan sur la scène mondiale.

