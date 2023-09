De nouveaux postes dans le secteur de la technologie renforcent les atouts des West Midlands en matière d'innovation à l'échelle mondiale, à l'approche de la Semaine technologique de Birmingham





NOMOQ, entreprise suisse innovante d'impression numérique de boîtes de conserve, annonce son intention de créer 40 emplois de haute technologie sur son nouveau site de Leamington Spa.

Les entreprises technologiques internationales sont invitées à participer à la Birmingham Tech Week 2023, le plus grand festival technologique régional du Royaume-Uni.

La journée « Global West Midlands » est consacrée à la présentation des secteurs technologiques de la région par le biais d'une liste prestigieuse d'intervenants, de démonstrations de technologies émergentes et d'événements parallèles.

BIRMINGHAM, Angleterre, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- NOMOQ, une entreprise suisse d'impression numérique de boîtes de conserve, s'apprête à créer 40 nouveaux emplois à Leamington Spa, avant un événement dédié qui sera organisé par la West Midlands Growth Company (WMGC), dans le cadre du programme officiel de la Birmingham Tech Week 2023. L'investissement renforce le secteur technologique et l'écosystème d'innovation de classe mondiale de la région, qui seront mis en valeur dans le cadre de l'événement « Global West Midlands: The Tech That Makes Tomorrow Work ».

« Global West Midlands » aura lieu le mercredi 18 octobre aux Bond Studios, au coeur du quartier créatif de Birmingham. Cet événement permettra à la Birmingham Tech Week de s'adresser pour la première fois à un public international, la WMGC ciblant activement les entreprises étrangères désireuses d'encourager les nouvelles innovations au Royaume-Uni.

Avec des bureaux en Suisse et en Allemagne, NOMOQ crée des boîtes de conserve de haute qualité, entièrement recyclables et imprimées numériquement, offrant de faibles coûts de production et une transformation rapide des designs créatifs. La nouvelle équipe de l'entreprise comprend des membres de la direction, de l'exploitation des machines, de la conception graphique, de la logistique et de l'administration. Le choix de Leamington Spa pour son tout premier site au Royaume-Uni soutiendra les futurs plans de croissance de l'entreprise et son ambition de devenir le leader du marché britannique.

Dans le cadre de son événement « Global West Midlands », la WMGC démontrera les atouts uniques du pôle technologique régional à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni, actuellement évalué à 15,3 milliards de livres sterling. En plus d'être un leader britannique dans les technologies émergentes, avec le plus grand nombre de technologies émergentes, les West Midlands sont un foyer de compétences spécialisées et ont récemment été couronnées région la mieux connectée du Royaume-Uni par l'analyste indépendant des télécommunications, Umlaut.

Le programme de l'événement comprendra des débats d'experts, un contenu attrayant et des démonstrations de technologies émergentes, couvrant six domaines clés dans lesquels la région est compétitive à l'échelle mondiale. Les technologies sont les suivantes :

Technologies avancées

Mobilité future et technologie des batteries

CleanTech

CreaTech

ProfTech

MedTech

Parmi les experts de premier plan déjà confirmés pour intervenir au cours de la journée figurent Jason Daniels, responsable du service numérique chez Fujitsu UK ; Marc Manns, directeur des voitures connectées chez Tata Technologies ; Sarah Walker, directrice générale (Grandes entreprises) et Adele Every, directrice générale pour le secteur public chez Cisco ; Dr. Zoë Webster, AI Director et Lisa Perkins, directeur (recherche et innovation) chez BT ; Emma Haynes, directrice des partenariats chez UK Telecoms Lab, à Solihull, et Colin Tucker, chef de Novocomms et ancien directeur de la technologie chez Orange.

Parmi les autres activités organisées par Global West Midlands pendant la Birmingham Tech Week, citons une série d'événements sectoriels portant sur les technologies créatives et numériques, les soins de santé fondés sur les données, BPFS, la mobilité future et l'économie des visiteurs, ainsi que des visites des West Midlands pour des délégations internationales, notamment d'Europe centrale et des États-Unis.

Au cours de l'exercice 2022/23, la technologie et le numérique ont représenté le secteur attirant le plus d'IDE dans les West Midlands, ce qui a donné lieu à 17 nouveaux projets. À la suite du « Deeper Devolution Deal » récemment adopté, la volonté de la région d'attirer davantage d'IDE technologiques dans la région sera soutenue par le codéveloppement d'une stratégie internationale par la WMGC, en collaboration avec le ministère des affaires et du commerce du gouvernement britannique. En tant qu'agence officielle de promotion des investissements de la région, la WMGC offre aux investisseurs des West Midlands un ensemble de services sur mesure qui leur permet de saisir de nouvelles opportunités et de réaliser leurs ambitions de croissance.

Andy Street, maire de la région des West Midlands, a déclaré :

« Un an après avoir accueilli le monde entier dans notre région pour les spectaculaires Jeux du Commonwealth Birmingham 2022, il est merveilleux d'avoir une nouvelle occasion de montrer à la communauté mondiale des affaires tout ce que nous avons à offrir.

« Notre sens de l'innovation fait partie de notre héritage et est très présent dans l'ADN des habitants de toute la région. Nous abritons également le secteur technologique qui connaît la croissance la plus rapide au Royaume-Uni. Il est formidable de voir nos forces reconnues par des acteurs mondiaux ambitieux comme NOMOQ.

« La Birmingham Tech Week a une portée de plus en plus mondiale et j'attends avec impatience ce qui sera sans aucun doute une série d'événements inspirants générant des accords, des connexions et des opportunités dont nous bénéficierons tous dans les mois et les années à venir. »

Neil Rami, PDG de la West Midlands Growth Company, a commenté l'événement :

« Nous sommes impatients d'accueillir la communauté internationale dans la région pour Global West Midlands, qui montrera comment notre secteur technologique est le fer de lance de développements susceptibles de transformer l'économie mondiale. Grâce à une combinaison unique d'actifs de R&D de classe mondiale, de talents spécialisés et de soutien du secteur public, les West Midlands sont déjà une destination de choix pour les poids lourds mondiaux de la technologie, de Tata Technologies à Siemens. Notre prochaine stratégie internationale nous permettra de porter ce potentiel à un niveau supérieur. »

Peter Stein, PDG de NOMOQ, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accueillir notre nouvelle équipe britannique au sein de la famille NOMOQ, alors que nous visons une nouvelle croissance. Leamington Spa, dans les West Midlands, est le site idéal pour nous et nous sommes fiers d'investir dans la région et, surtout, d'y créer des emplois.

« Notre équipe est préparée et prête à avancer ! Nous sommes impatients de fournir à davantage de producteurs de boissons des canettes de haute qualité, imprimées numériquement avec des millions de couleurs et de nuances, sans quantité minimale de commande, ce qui permet de gérer les flux de trésorerie serrés, les limitations de stockage ou les projets spéciaux étonnants. »

West Midlands Growth Company

La West Midlands Growth Company Company aide la région à se démarquer au niveau national et international. Son objectif principal est d'attirer les investissements, les emplois, les visiteurs et les entreprises dans les West Midlands. La West Midlands Growth Company se concentre sur la géographie de la WMCA (Greater Birmingham et Solihull, Coventry et Warwickshire, et Black Country).

