Microland et Serco AsPac annoncent un partenariat stratégique pour stimuler la transformation numérique





Le partenariat s'attachera à fournir des services publics numériques exceptionnels, à permettre la croissance des entreprises, à offrir une expérience numérique améliorée et à accélérer l'adoption du cloud.

BANGALORE, Inde, 10 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Microland Limited et Serco AsPac, une division de Serco Group, l'un des plus importants prestataires de services publics au monde, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour stimuler la transformation numérique en tirant parti du cloud pour accroître l'agilité et la résilience des entreprises. Le partenariat stratégique avec AsPac Serco vient prolonger plus de 18 ans d'une relation de livraison technologique entre Microland et Serco. Ces initiatives sont alignées sur la stratégie 2027 de Serco visant à accélérer l'innovation dans les services aux entreprises capables d'alimenter la prochaine vague de croissance et d'expansion.

Dans le cadre de la stratégie 2027 de Serco AsPac, Microland les aide à sortir des centres de données et à passer au cloud en les transformant en une organisation adepte du cloud. Serco AsPac s'appuie sur Microsoft Azure pour sa transformation du cloud et du centre de données.

Dans le cadre de son engagement continu aux côtés de Serco AsPac, Microland fournira des services de gestion des appareils des utilisateurs finaux, qui comprennent des services de bureau gérés pérennes avec une assistance de bureau, des services gérés autour du réseau et de la connectivité, des outils de sécurité et de la gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC). Microland met en oeuvre des outils avancés pour mesurer et améliorer l'expérience numérique des employés (DEX) en se concentrant sur les interactions des employés avec la technologie à laquelle ils sont confrontés au quotidien dans leur travail. L'accent est également mis sur l'automatisation des activités de gestion de l'infrastructure et la mise en oeuvre de services d'autoréparation qui réduisent les interventions manuelles et offrent davantage de valeur ajoutée aux investissements dans les infrastructures et les appareils existants.

Jason Richardson, responsable du numérique chez Serco, a déclaré : « La transformation numérique est au coeur de notre vision d'innovation pour nos clients. Notre partenariat avec Microland, associé à une stratégie de transition des centres de données vers le cloud, marque une étape importante vers la transformation numérique dans le secteur des services publics, ce qui contribue à accroître l'efficacité et l'efficience de nos activités commerciales et la croissance des entreprises grâce à la technologie.

Karthikeyan Krishnan, vice-président principal et responsable de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Microland, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Serco AsPac pour fournir des services publics numériques de haute qualité grâce à des technologies de pointe. Nous nous efforçons de déployer continuellement la technologie à grande échelle pour améliorer l'expérience client, accroître l'agilité de l'entreprise et améliorer la qualité des services publics numériques. »

À propos de Microland

Microland s'engage à « faire du numérique une réalité » en permettant à la technologie d'en faire plus tout en étant moins intrusive. Ils facilitent la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique de nouvelle génération grâce à leur vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

