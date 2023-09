/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - 10 ans de la Bibliothèque du Boisé - Disponibilité médiatique de Dany Laferrière/





SAINT-LAURENT, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - À l'occasion du 10e anniversaire de la Bibliothèque du Boisé de Saint-Laurent, Dany Laferrière sera disponible pour répondre aux questions des médias. Pour rappel, le célèbre écrivain a un lien particulier avec ce lieu qu'il avait inauguré en 2013. Il donnera d'ailleurs une conférence intitulée «Un plongeon dans l'encrier» le même jour à 14 h, tandis que des activités culturelles et familiales sont prévues pour le public de 12 h 30 à 16 h.

Date : Dimanche 10 septembre 2023 Heure : 12 h à 13 h Lieu : Bibliothèque du Boisé

2727, boulevard Thimens, Saint-Laurent, QC H4R 1T4 Format : Entrevues individuelles (dans l'ordre de réception des demandes)

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence et leur souhait d'entrevue avec M. Laferrière à l'adresse [email protected]

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au coeur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

10 septembre 2023 à 07:00

