La gouverneure générale effectuera des visites officielles à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse





OTTAWA, ON, le 9 sept. 2023 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront des visites officielles à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse du 11 au 15 septembre 2023.

La gouverneure générale joue un rôle important en sensibilisant le public à différents enjeux et en mettant en valeur les communautés diversifiées et novatrices qui forment notre pays. Dans le cadre des visites officielles, la gouverneure générale a également l'occasion, au nom des Canadiens et des Canadiennes, de rendre hommage à des personnes qui se distinguent dans un large éventail de domaines et de les remercier de leur contribution.

Les visites à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse seront axées sur la réconciliation, la santé mentale, les changements climatiques et l'histoire du Canada. Elles permettront également de souligner les efforts déployés par les premiers intervenants et les membres des communautés lors des récents incendies de forêt, un phénomène qui affecte actuellement de nombreuses communautés dans tout le Canada. En tant que commandante en chef du Canada, la gouverneure générale soulignera également l'importance des militaires canadiens en rencontrant des membres des Forces armées canadiennes (FAC) de partout au pays.

Itinéraire

Note : Les heures sont indiquées en heure avancée de l'Atlantique (HAA).

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Lundi 11 septembre

13 h

Cérémonie d'accueil officielle

À son arrivée, la gouverneure générale sera accueillie par des représentants provinciaux, notamment Son Honneur l'honorable Antoinette Perry, lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard; l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard; la chef Darlene Bernard, de la Première Nation de Lennox Island; et le chef Roderick W. « Junior » Gould, de la Première Nation Abegweit. La gouverneure générale inspectera une garde d'honneur.

Government House

OUVERT AUX MÉDIAS

13 h 30

Rencontre avec la lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur l'honorable Antoinette Perry, lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard.

Government House

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

14 h

Rencontre avec le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

La gouverneure générale rencontrera l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard.

Government House

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

14 h 30

Rencontre avec des leaders autochtones

La gouverneure générale rencontrera des leaders autochtones de la région. Participera également à cette rencontre l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard et ministre responsable des Relations avec les Autochtones.

Government House

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

17 h

Visite du Serene View Ranch

La gouverneure générale visitera le Serene View Ranch, un centre qui propose une approche multidisciplinaire dans le traitement des problèmes de santé mentale, en particulier les troubles liés aux traumatismes. Au cours de sa visite, Son Excellence rencontrera des membres du personnel et des bénéficiaires afin de découvrir les méthodes de traitement offertes au Serene View Ranch.

En savoir plus sur le Serene View Ranch (en anglais seulement)

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Mardi 12 septembre

10 h

Visite à la Première Nation Abegweit et à l'écloserie de mise en valeur de la biodiversité d'Abegweit

La gouverneure générale visitera la Première Nation Abegweit et l'écloserie de mise en valeur de la biodiversité d'Abegweit. L'écloserie est consacrée à l'élevage d'ombles de fontaine et de saumons de l'Atlantique destinés à être relâchés dans les rivières et ruisseaux de l'Île-du-Prince-Édouard. Au cours de sa visite, Son Excellence rencontrera également des membres de la communauté de la Première Nation Abegweit.

En savoir plus sur Première Nation Abegweit et l'écloserie de mise en valeur de la biodiversité d'Abegweit (en anglais seulement)

31, rue Kitpu, Mount Stewart

OUVERT AUX MÉDIAS

13 h 30

Visite du Canadian Centre for Climate Change and Adaptation

La gouverneure générale visitera le Canadian Centre for Climate Change and Adaptation de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Au cours de sa visite, Son Excellence découvrira de nouvelles technologies et des projets réalisés par des étudiants qui conjuguent l'ingénierie, l'action climatique et le savoir autochtone.

En savoir plus sur le Canadian Centre for Climate Change and Adaptation (en anglais seulement)

UPEI, St. Peters Bay

OUVERT AUX MÉDIAS

17 h

Réception officielle offerte par la lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard

La gouverneure générale participera à une réception officielle organisée par Son Honneur l'honorable Antoinette Perry, lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard, et y prononcera une allocution.

Government House

OUVERT AUX MÉDIAS - Pendant les allocutions seulement

Mercredi 13 septembre

9 h 15

Visite à l'école secondaire Charlottetown Rural

La gouverneure générale visitera l'école secondaire Charlottetown Rural, qui est fréquentée par des élèves de la 10e à la 12e année venant de zones rurales et urbaines près de Charlottetown. Au cours de sa visite, la gouverneure générale rencontrera les élèves et participera à une séance de questions et réponses. Son Excellence rencontrera également des élèves néo-canadiens qui apprennent l'anglais.

En savoir plus sur l'école secondaire Charlottetown Rural

100, chemin Raiders, Charlottetown

OUVERT AUX MÉDIAS

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Mercredi 13 septembre

13 h

Cérémonie d'accueil officielle

À son arrivée, la gouverneure générale sera accueillie par des représentants provinciaux, notamment Son Honneur l'honorable Arthur J. LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse; l'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse; le grand chef Norman Sylliboy; et le grand keptin Antle Denny. La gouverneure générale inspectera une garde d'honneur.

Government House

OUVERT AUX MÉDIAS

13 h 30

Rencontre avec le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur l'honorable Arthur J. LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse

Government House

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

14 h

Rencontre avec le vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse

La gouverneure générale rencontrera l'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse.

Government House

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

14 h 30

Rencontre avec des leaders autochtones

La gouverneure générale rencontrera le grand chef Norman Sylliboy et le grand keptin Antle Denny.

Government House

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

17 h 30

Réception officielle offerte par le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse

La gouverneure générale participera à une réception officielle offerte par Son Honneur l'honorable Arthur J. LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, et y prononcera une allocution.

Government House

OUVERT AUX MÉDIAS - Pendant les allocutions seulement

Jeudi 14 septembre

9 h 15

Visite du chantier naval royal

En sa qualité de commandante en chef, la gouverneure générale rencontrera des membres de la Marine royale canadienne. Il s'agira de sa première visite en tant que commandante en chef dans une base de la Marine canadienne. Au cours de sa visite, Son Excellence rencontrera les marins à bord du NCSM Ville de Québec ainsi que des membres des groupes consultatifs de la Défense (GCD), qui contribuent à l'équité en matière d'emploi et à la diversité au sein du ministère de la Défense nationale et dans l'ensemble des Forces armées canadiennes.

5085 Coxswains Lane, Halifax

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

11 h

Visite à la maison Laing

La gouverneure générale rencontrera des jeunes qui participent à des ateliers d'art tenus à la maison Laing. La maison Laing offre du soutien aux jeunes de 16 à 19 ans qui ont été aux prises avec des problèmes de santé mentale.

En savoir plus sur la maison Laing (en anglais seulement)

1225, rue Barrington, Halifax

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

14 h

Visite à la caserne de pompiers 65

La gouverneure générale se rendra à la caserne de pompiers 65 de Tantallon pour y rencontrer des pompiers locaux, des premiers intervenants et des bénévoles qui se trouvaient en première ligne lors des récents incendies de forêt à Tantallon.

17 Scholars Road, Upper Tantallon

SÉANCE DE PHOTOS - À l'extérieur de la caserne

Pictou (Nouvelle-Écosse)

Vendredi 15 septembre

11 h

Le 250e anniversaire de l'arrivée du navire Hector à Pictou

La gouverneure générale prononcera une allocution dans le cadre des célébrations marquant le 250e anniversaire de l'arrivée du navire Hector à Pictou.

Quai patrimonial Hector, 33, avenue Caladh, Pictou

En savoir plus sur le quai patrimonial Hector (en anglais seulement)

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias :

16 h 30

Visite au Black Cultural Centre for Nova Scotia

La gouverneure générale participera à une réception organisée dans le cadre du 40e anniversaire du Black Cultural Centre et y prononcera une allocution. Son Excellence rencontrera également des aînés et des jeunes de la communauté, ainsi que des descendants des membres du 2e Bataillon de construction.

10 Cherry Brook Road, Cherry Brook

En savoir plus sur le Black Cultural Centre for Nova Scotia (en anglais seulement)

OUVERT AUX MÉDIAS

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Cette visite s'inscrit dans un vaste programme qui prévoit des visites dans chaque province et territoire afin que Son Excellence rencontre des Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays.

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

9 septembre 2023 à 12:13

