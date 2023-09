Équité salariale : importante manifestation devant le Conseil du Trésor





MONTRÉAL, le 9 sept. 2023 /CNW/ - Excédés d'être victimes de discrimination salariale depuis plus de 12 ans, des centaines d'employé-es de bureau et de l'administration du réseau de la santé et des services sociaux manifestent aujourd'hui devant les locaux du Conseil du Trésor. Ce rassemblement s'ajoute aux mobilisations qui ont eu lieu aux quatre coins de la province au cours de la dernière année ainsi qu'au dépôt d'une pétition à l'Assemblée nationale en mai dernier. Malgré cela, le gouvernement tarde toujours à régler les plaintes de maintien de l'équité salariale de 2010 et va même jusqu'à refuser d'en discuter avec les représentants syndicaux. Les trois organisations syndicales représentant les membres lésés, soit la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES-FTQ), réclament l'intervention rapide du gouvernement dans ce dossier qui a déjà beaucoup trop traîné.

« L'une des valeurs centrales de la société québécoise est l'égalité entre les hommes et les femmes. En ce sens, nous réclamons que le gouvernement corrige et applique la Loi sur l'équité salariale et qu'il règle les plaintes déposées en 2010. Il est plus que temps d'arrêter de bafouer les droits des femmes et de combler l'écart salarial qui perdure entre les sexes. Ce laisser-aller du gouvernement témoigne d'un mépris que l'on ne peut tolérer. C'est indécent qu'on en soit encore rendu là en 2023 et encore plus de laisser traîner les choses depuis plus de 12 ans. L'équité salariale est un droit, un droit qui doit être protégé par le gouvernement », d'affirmer les porte-paroles de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) et du Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES-FTQ) présents sur place.

Les travailleuses et travailleurs du secteur bureau et de l'administration sont les derniers à devoir encore attendre un règlement de leurs plaintes de 2010 en vertu de la loi sur l'équité salariale. On parle ici des agentes administratives, adjointes à la direction et à l'enseignement universitaire, acheteuses, secrétaires médicales et juridiques, ce qui représente près de 30 000 personnes. Majoritairement des femmes, dont plusieurs sont monoparentales, elles attendent toujours leur dû qui peut s'élever dans certains cas à plusieurs milliers, voire plus d'une dizaine de milliers de dollars. « C'est insensé de retenir le dû de milliers de femmes. Le gouvernement devrait donner l'exemple et assurer l'équité salariale auprès de ses salarié-es. On n'a plus le temps d'attendre, il y a urgence de régler au vu de la pénurie et du roulement de personnel sans précédent que l'on vit actuellement dans le réseau », de poursuivre les porte-paroles des organisations syndicales.

« Un gouvernement vraiment engagé pour l'égalité entre les hommes et les femmes ne laisserait pas des plaintes d'équité salariale traîner pendant plus de 10 ans. C'est gênant que l'État québécois manque autant de respect envers les femmes alors qu'il devrait montrer l'exemple aux autres employeurs. Si la loi actuelle permet que des dizaines de milliers de femmes attendent aussi longtemps pour recevoir un salaire juste, cette loi mérite d'être révisée, et le plus tôt sera le mieux. Je demande à Sonia Lebel de prendre ses responsabilités et de convaincre ses collègues de la CAQ qu'on doit régler ce dossier rapidement. On est en 2023, c'est non seulement une question d'équité, mais de gros bon sens. » de renchérir Christine Labrie porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'administration gouvernementale et pour le Conseil du trésor.

Rappelons que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui traite ces plaintes a rendu un préavis dans ce dossier en mai dernier. La FSSS-CSN, le SCFP-FTQ et le SQEES-FTQ ont à leur tour déposé leur réponse à ce préavis et attendent toujours que ces travailleuses obtiennent une juste reconnaissance salariale. Cependant, à tout moment, le gouvernement peut donner le mandat au Conseil du trésor de régler ces plaintes, ce qu'il a fait dans plusieurs autres dossiers. Après 12 ans d'attente, les travailleuses de ces secteurs en ont plus qu'assez et réclament la reconnaissance des tâches et responsabilités associées à leur travail ainsi que la fin des discriminations salariales dont elles sont victimes.

