Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 325 000 $ à MOMENTA Biennale de l'image





QUÉBEC, le 9 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 327 930 $ à MOMENTA Biennale de l'image, qui se déroule à Montréal jusqu'au 22 octobre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Sous le thème « Mascarades. L'attrait de la métamorphose », cette 18e édition propose 23 expositions conçues par la commissaire de la biennale, Ji-Yoon Han. Cette année, MOMENTA Biennale de l'image convie le public dans une quinzaine de galeries, centres d'artistes et musées de la métropole. Les visiteuses et visiteurs pourront y découvrir de nombreuses oeuvres d'art et participer à plusieurs activités de médiation qui stimuleront leur curiosité et leur réflexion sur les enjeux contemporains abordés par les artistes. Cet événement est également une occasion de réseautage international pour les artistes grâce au volet professionnel.

« MOMENTA permet d'aller à la rencontre de l'imaginaire et du savoir-faire d'artistes de talent. Ce rendez-vous pose un regard sensible sur le monde au moyen de l'image. En favorisant le rayonnement des entreprises d'ici et le développement de marchés pour les créatrices et les créateurs ainsi que leurs oeuvres, MOMENTA contribue à l'innovation culturelle et sociale, tout en démontrant la vitalité culturelle du Québec à travers le monde. Je remercie l'équipe organisatrice de l'événement qui propose au public de nouvelles expériences artistiques aussi mémorables qu'originales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« MOMENTA est une vitrine exceptionnelle pour le talent de nos créateurs d'ici. La tenue d'un événement de ce calibre renforce la notoriété de Montréal en tant que métropole culturelle et contribue à son rayonnement national et international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à MOMENTA 169 000 $ par le biais de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également reçu une bonification de 30 960 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Finalement, un soutien de 10 000 $ issu du volet Manifestation et présentation publique a été versé à MOMENTA pour la présentation spéciale d'une performance de l'artiste mohawk Lindsay Katsitsakatste Delaronde.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement par le biais d'une somme de 15 970 $ découlant du programme Appui aux initiatives internationales.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 102 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). À noter que le Fonds signature métropole succède désormais au FIRM et vise à renforcer l'identité unique de la métropole et son pouvoir d'attractivité.

