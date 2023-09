Le ministre MacAulay rencontre le PEI Potato Board





OTTAWA, ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, a rencontré aujourd'hui le personnel et les représentants du Prince Edward Island (Î.-P.-É.) Potato Board (le Board).

Rencontrant le Board pour la première fois depuis qu'il est ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, le ministre MacAulay a réaffirmé l'importance de travailler en collaboration avec le Board et avec tous les producteurs de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) dans l'intérêt de l'industrie emblématique de la pomme de terre de l'île, qui contribue plus de 1,3 billions de dollars à l'économie de l'Île.

À la suite de la conclusion de l'enquête de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) concernant les deux détections de galle verruqueuse de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. en 2021, le ministre et l'ACIA se sont engagés à collaborer avec l'industrie sur les prochaines étapes. Comme cela a été discuté et accueilli favorablement par le Board, cela incluera des critères pour la désignation de lieux de production exempt à l'Î.-P.-É. en soutien du déplacement de produits de base y compris les pommes de terre de semence hors de l'île. Alors que plus de 95 % des pommes de terre de l'Î.-P.-É. restent admissibles à l'exportation vers le reste du Canada et les États-Unis (le principal marché d'exportation de l'Î.-P.-É.), le ministre a souligné l'importance de collaborer avec les producteurs qui maintiennent et améliorent les mesures de contrôle, telles que des activités de biosécurité et de traçabilité, afin de maintenir l'accès au marché pour l'un des secteurs agricoles essentiels du Canada.

L'ACIA continuera également de s'engager avec l'industrie sur les éléments du programme pour renouveler le Plan national d'intervention contre la galle verruqueuse de la pomme de terre et travailler à sa mise en oeuvre en 2024.

Avec le soutien du Board et de l'industrie, un plan solide à long terme visant à continuer de contenir, de contrôler et de prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre permettra de maintenir et d'améliorer la durabilité économique du secteur de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. et dans l'ensemble du Canada et maintenir les marchés d'exportation essentiels.

Le ministre MacAulay et le Board ont tous convenu de rester engagés dans ce dossier important.

Suivez nous ici : X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a une incidence positive sur la vie de tous les Canadiens, et ce, de bien des façons. Chaque jour, les employés dévoués de l'ACIA, dont des inspecteurs, des vétérinaires et des scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent en cas de maladie animale pouvant menacer le cheptel national et la santé humaine. L'Agence, guidée par un processus décisionnel axé sur la science et des règlements modernes, travaille sans relâche pour assurer l'accès à des aliments salubres et nutritifs au Canada et maintenir l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en savoir plus, consultez inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

8 septembre 2023 à 19:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :