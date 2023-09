La tendance des rayures refait surface avec des vêtements emblématiques de LILYSILK portés par des célébrités mondiales





NEW YORK, 8 sept. 2023 /CNW/ -- La tendance intemporelle des rayures est de retour en force cette saison, et de grandes célébrités ont opté pour les styles rayés emblématiques de LILYSILK, la première marque de vêtements en soie au monde dont la mission d'encourager les gens à vivre une vie meilleure et durable. Récemment, la vedette iconique Selena Gomez a fait une apparition glamour sur SiriusXM en portant le délicieux pull à bandes écourté de soie filée de la collection Été 2023 de LILYSILK.

La célèbre actrice et entrepreneuse Jessica Alba a également choisi LILYSILK pour célébrer le lancement d'Honest Renovations, portant l'élégante chemise en soie à rayures Amalfi , complétant son apparence avec un sourire chaleureux plein de charme. L'actrice Emma Roberts a porté la même chemise à rayures classique pendant ses vacances d'été.

Plus tôt cette année, la vedette du grand et du petit écran Hilary Duff a été aperçue portant la chemise à rayures fines SOS de LILYSILK à plusieurs reprises . Lucy Liu , légende du septième art, a choisi la robe chemise en soie à rayures Amalfi avec ceinture de LILYSILK lors de la journée de presse organisée pour la sortie de son nouveau film, Shazam! La Rage des Dieux.

Viola Davis , lauréate d'un Oscar, a également été vue avec la chemise SOS pour l'événement Deadline Contenders qui s'est tenu à Los Angeles.

« Dans le monde de la mode, où les tendances vont et viennent, le retour des motifs rayés intemporels témoigne d'un style durable », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Ce renouveau de la tendance des rayures s'harmonise parfaitement avec la philosophie de base de LILYSILK, qui est de fabriquer des pièces qui transcendent les saisons. »

« Notre équipe apporte une attention méticuleuse à chaque étape du processus de production, de l'approvisionnement en matériaux de qualité jusqu'au processus de création », a ajouté M. Wang. « C'est merveilleux de voir des icônes de la mode comme Selena et Jessica adopter ces rayures intemporelles que nous avons travaillé si dur pour perfectionner. »

Pour en savoir plus, visitez le site Web de LILYSILK à l'adresse http://www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et Facebook .

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde et a pour mission d'inspirer les personnes à vivre une vie spectaculaire et plus durable. Chez LILYSILK, le souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. Toutes les soies ne sont pas égales : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus raffinées, nous ne gaspillons rien et nous offrons un service exceptionnel. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est que vous viviez de façon spectaculaire, tout en faisant de la planète un meilleur endroit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2205462/Selena_Gomez_Wears_LILYSILK_Cropped_Spun_Silk_Strip_Sweater.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2205463/Jessica_Alba_Wears_LILYSILK_Amalfi_Stripe_Silk_Shirt.jpg

SOURCE LILYSILK

8 septembre 2023 à 18:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :