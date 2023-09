Maypharm présente la nouvelle génération de booster de peau, METOO HEALER





SÉOUL, Corée du Sud et NEW YORK, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Maypharm présente la nouvelle génération de booster de peau, METOO HEALER. Maypharm est une entreprise mondiale fondée en 2015, spécialisée dans la médecine cosmétique et les produits dermocosmétiques pour le soin de la peau et le rajeunissement.

Pourquoi utiliser le produit METOO HEALER PDRN BOOST CH ?

C'est la seule solution pour la peau dont vous aurez besoin.

METOO HEALER PDRN Boost CH est une formule de revitalisation de la peau haut de gamme développée par l'institut de recherche anti-âge n° 1 en Corée du Sud, avec 35 ans d'études axées uniquement sur le vieillissement cellulaire.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

PDRN Boost CH combine plus de 50 ingrédients actifs, dont des vitamines, des acides aminés, des coenzymes, des acides nucléiques et des acides hyaluroniques, dans des proportions optimales pour être absorbés par l'épiderme, afin d'améliorer la fonction des fibroblastes et de cibler plusieurs problèmes de peau à la fois, tout en nourrissant la peau en profondeur.

Grâce à un complexe de vitamines B comprenant de la niacinamide et de la biotine, PDRN Boost CH stimule le renouvellement des cellules cutanées, améliorant ainsi le teint et la texture de la peau. La solution contient également plus de 10 des 20 acides aminés qui constituent les éléments de base des protéines, notamment l'arginine, la lysine et l'histidine. Par conséquent, PDRN Boost CH offre des avantages antioxydants et favorise le renouvellement des cellules cutanées pour une peau saine et éclatante.

Fournit des micro-éléments aux cellules de la peau

Nourrit et hydrate la peau

Renforce la barrière cutanée

Stimule la régénération de la peau

Maypharm offre une variété de produits de stimulation de la peau (produits de mésothérapie) pour répondre à vos besoins particuliers. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] , ou visitez notre site Web https://www.may-pharm.com/ .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2205154/METOO_HEALER1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2205155/METOO_HEALER2.jpg

8 septembre 2023 à 17:43

